La Rioja: el oficialismo y la oposición no concuerdan sobre la legitimidad de la consulta

El resul tado de l a consulta popular obligatoria realizada es - te domingo en La Rioja para definir si el actual gobernador Sergio Casas puede volver a postularse para el cargo, no saldó las diferencias entre el oficialismo local, que argumenta haber sido respaldado por el voto, y Cambiemos, que, por el contrario, afirma que no se dieron las condiciones para declarar válido el plebiscito. El principal punto de conflicto pasa porque la consulta, en la que resultó victorioso el ‘Sí’ a la posibilidad de que Casas pueda ser reelecto, contó con una participación del 43,85% del padrón, del cual el ‘Sí’ obtuvo el 25,22%, que sería inferior a la necesaria para validarla. Uno de los que s e mani fes taron al res - pecto fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dijo que la consulta fue ‘un proceso muy manoseado y muy cuestionado’ y que ese tipo de cosas "afectan a nuestra democracia". "Es una pena porque son cosas que afectan a nuestra democracia", aseguró el ministro Garavano, en la que se manifestó ‘contrario a las reelecciones’. Rechazo Por otra parte, según expresó una fuente de Cambiemos que participa de la estrategia judicial, este espacio político convalidará la consulta, y acudirán por eso nuevamente a la Justicia, aunque están estudiando ‘cuáles son las mejores vías’ para el planteo. Cambiemos argumenta además que la Consulta tuvo irregularidades desde un comienzo ya que ‘para empezar, debió haberse hecho en el marco de una elección general’ y no como se hizo, en un día puesto ad hoc, precisó la fuente consultada. Por otro lado, plantea que la participación de la ciudadanía en la consulta ‘tampoco llegó al 40%’ del padrón, como dice el oficialismo riojano. Celebran el resultado Sin embargo, desde el oficialismo riojano (PJ) celebraron el resultado como una victoria de Casas ya que afirman estar respaldados por las palabras del presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, quien había dicho que "debe votar por el No el 35% o más del padrón (98.500 votos)". "Ha triunfado la democracia en la que nuestro pueblo se ha expresado y quedó confirmada la enmienda sancionada por nuestra Cámara de Diputados", afirmó el mandatario Sergio Casas en declaraciones a los medios de prensa de la provincia de La Rioja.