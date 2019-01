29/01/2019 -

"Maxi" Stanic volvió a la provincia, esta vez con los colores de Atenas, tras su sorpresiva salida de Olímpico.

"Llegué hace diez días a Atenas. Parece que hace un montón, pero pasaron muchas cosas: viaje a Brasil, clasificación a semifinales, debut en la Liga al otro día. Me estoy adaptando, estoy tratando de recuperar mi nivel para serle útil a mi equipo", comentó en exclusiva con EL LIBERAL.

El base armador elogió a la Fusión. "Quimsa, junto a San Lorenzo, son los dos candidatos a pelear el campeonato y están un escalón por encima del resto en plantel. Nosotros estamos en plena formación, pero venimos a ganar", avisó.

Luego, habló de su paso por Olímpico. "En Santiago estuve tres años. Fue una decisión familiar de quedarme en Olímpico tanto tiempo porque me han tratado de maravilla. Santiago y La Banda van a estar dentro de mi corazón y de mi familia", comentó.

"No tengo rencor por lo que pasó, tengo tristeza. Me hubiese gustado irme de otra manera, poder despedirme de la gente, pero bueno... Las cosas se dieron así", agregó.

Por último, explicó: "Se dijeron muchas cosas, muchas mentiras. Yo jamás le falté el respeto ni me pelee con ninguno de mis compañeros. Si no me querían, me lo hubiesen dicho, llegábamos a un acuerdo y me iba. Las cosas que le contaron al presidente no fueron así. Me llevé el recuerdo lindo de la gente y no tengo ningún tipo de rencor". l