"Me cuesta creer que gané el Abierto de Australia"

El argentino Gustavo Fernández se adjudicó el Abierto de Australia y confirmó que es uno de los mejores tenistas en silla de ruedas del mundo. El cordobés llegó ayer a la Argentina. Perdió una conexión regresando desde Melbourne y su llegada se demoró aproximadamente 14 horas, un tiempo sumamente valioso para una agenda cargada de compromisos. "Me está costando caer que gané Australia; me costó mucho ganarlo. Siento que venía de un momento difícil, deportivamente hablando la pasé mal. Trabajé muy duro más allá de lo técnico y lo físico. Trabajé en lo mental para dar el paso que me faltaba", dijo el jugador.