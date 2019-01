Trungelliti le apunta a mejorar su ranking

Fotos FÍSICO. Marco Trungelliti comentó que está en forma para arrancar de la mejor manera la temporada tenística.

29/01/2019 -

El destacado tenista santiagueño MarcoTrungelliti ultima su preparación en el Santiago Lawn Tennis Club, y ya palpita su participación en el ATP 250 de Córdoba que se jugará del 2 al 10 de febrero.

En un alto de su entrenamiento de ayer, el prestigios tenista le dijo a EL LIBERAL que uno de sus objetivo para este año es obtener una buena posición en el ranking (dentro de los primeros 100), actualmente es 117º.

"La idea era venir a Santiago a trabajar previo a este certamen en Córdoba, luego se viene Buenos Aires y Brasil, un poco para aclimatarnos ya que como vivo en Europa, allá está haciendo mucho frío", dijo.

Trungelliti consideró que hizo una buena pretemporada. "Ahora hay que conseguir un poco de rodaje y acercarnos a jugar mejores torneos. La idea es estar cerca del top 100 que es una barrera y para los tenistas es una especie de tabú. Estamos preparado para ello y sabemos que en algún momento se va a dar".

Roland Garros

Consultado sobre si hay algún torneo que le gusta jugar, el santiagueño dijo: "Roland Garros. Si bien es cierto que no pasé la segunda ronda del cuadro principal, pero por alguna razón siempre he competido bien. Y bueno, la idea es tratar de evitar la clasificación de estos grandes torneos, para protegerse de la fatiga, pero para ello hay que estar dentro de los 100. El objetivo primordial de este año es terminar con muy buen raking para evitar estas situaciones".

Sobre la selección y Copa Davis, Trungelliti opinó que no volvería a ser sparring porque ya está en otra etapa y con más experiencia, y que el cambio dirigencial era necesario.

"Veremos cómo va a fin de año, y si no funciona se hará un cambio", indicó.

También dijo que escuchó del juvenil Lucas Guercio y lo felicitó. "Espero que esté disfrutando y ojalá que no reciba presiones porque es chico aún".

Enseguida agregó: "Celebro el buen momento de santiagueños del club, Isa, Leguizamón y Lezana, que tirunfan en el rugby, a pesar de que no los trato, al igual que Deck en básquet que está en el Real Madrid", indicó. Trungelliti dijo que sería bueno que las escuelas aprovecharan este movimiento. "Por ahí con el tenis no ha pasado esto aún porque Lucas tiene 12 y yo casi 30. Hay 18 años en el medio que no pasó nada, con respecto a lo chicos que han jugado en el medio. Vine dos días al club y lo triste es que no vi chicos jugando. Eso es la parte mala", concluyó.