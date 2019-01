"Santi" Alvarado: "Leo Dan es mi gran referente"

Fotos Santiago con Leo Dan cuando grabaron, en Buenos Aires, "Leñita y fuego".

Santiago Alvarado disfruta de las mieles del éxito alcanzado por su dedicación al trabajo. Después de su paso por el conjunto de Axel, el artista santiagueño no solamente se destaca hoy en el grupo de Diego Torres sino que además es convocado como músico sesionista. Es lo que sucedió con Destino San Javier en la noche en que actuaron en el Festival Nacional del Folclore Cosquín 2019. Es lo que sucederá en el escenario Atahualpa Yupanqui cuando suba nuevamente acompañando a ‘Cuti’ y Roberto Carabajal.

Además, el 2019 será un año clave en su carrera por cuanto, posiblemente en marzo venidero, salga a luz su primer disco como solista en donde cumple el sueño del pibe: grabó con Leo Dan la canción "Leñita y fuego", que escribió con Juanjo Novaira. Esto fue hace dos años, antes del ‘relanzamiento’ internacional que tuvo Leo tras ser incorporado su tema ‘Te he prometido’ en la banda sonora de "Roma", filme del mejicano Adolfo Cuaron que está nominado a diez premios Oscar.

En una entrevista con EL LIBERAL, "Santi" reveló cómo fue el vínculo que estableció con su ídolo de toda la vida y lo que él representa. "Leo Dan es para mí el ejemplo más grande que tengo de lo que quisiera ser como artista. Es una persona que conozco de dónde viene, hacia dónde ha llegado y sigue llegando a más gente todavía. Son varias las generaciones que abarca. Desde chico, en casa siempre he escuchado las canciones de Leo Dan. Las canciones son muy familiares para mí. Cuando he tenido la suerte de conocerlo he quedado encantado, maravillado con la persona, con su humor, con su carisma, con su buen trato. Siento que me quiere como si fuera un hijo. Es un trato muy familiar el que tengo de parte de él", puntualizó.

"Soy el mayor admirador de Leo Dan. Ahora, con esto de la película (por Roma), ni te imaginas. Estoy muy contento al enterarme que el disco que grabó el año pasado en México es el más vendido. Eso es algo muy importante. Siempre he dicho que me gustaría que todos nos sintamos orgullosos porque es una persona que llegó muy lejos y nunca perdió su humildad, su humor. Por eso, para mí es un gran referente".

El encuentro

Santiago, desde Cosquín, en comunicación con EL LIBERAL, resaltó: "Hace tres años, cuando yo estaba en pleno proceso de grabación de mi primer disco, él estaba grabando cosas en Buenos Aires. El me llama para que le ponga los pianos y los violines. Entonces, estábamos grabando cuando fue que le dije. ‘Leo, me encantaría, sería un sueño hecho realidad para mí que una canción de mi disco pueda grabarla con vos’. Él me respondió. ‘Santiaguito, obvio, no hay ningún problema. Decile a mi manager el día, la hora y en dónde debo grabar con vos’. Yo estaba muy contento. Después, le mostré la canción. Fuimos a un estudio en Buenos Aires y, en una tarde, hemos grabado Leñita y fuego, una canción que me pertenece junto con Juanjo Novaira, con quien hemos hecho la mayor cantidad de los temas del disco".

Video y anécdotas

Santiago adelantó que próximamente publicará, en Youtube, un video en donde mostrará el backstage de lo que fue la grabación con Leo Dan en un estudio de Buenos Aires.

"Carlitos Tévez, el hermano de Leo, me dijo. ‘Leo te quiere mucho. Él no hace eso con todos los artistas’. El cariño que me brinda Leo es inmenso", destacó "Santi" a EL LIBERAL.

Inmediatamente, Alvarado recordó: "Tengo varias anécdotas, desde encontrarnos en Ecuador hasta en otros lugares increíbles. En esa época yo estaba con Axel y teníamos una gira por Ecuador. Estábamos en el aeropuerto. Estaba Miranda, Carlos Baute y la gente no se inmutaba, pero cuando llegó Leo Dan apenas entra y me ve, me grita ‘¡Santiaguito, Santiaguito!’ Se acerca, me saluda y saluda a mis compañeros y, con su particular humor, nos dice. ‘Que envidia le tengo a Santi, mirá los pelos que tiene’. Y cuando se va, mirábamos el cariño y el respeto con que la gente se dirigía a él. Por eso, siempre digo que es el mayor referente que tengo".

Con Jorge Rojas

"El nuevo disco estará listo para después de marzo. Mientras tanto, iré dando a conocer las canciones que lo integrarán. Hasta ahora, tengo 15 canciones. Son 12 temas y tres bonus track en donde participan invitados. Una canción se llama "Te quiero amigo" que la cantamos con Jorge Rojas, que también ha sido un placer tremendo para mí ya que con Jorge no nos conocíamos y gracias a Musha Carabajal grabó conmigo. Lo grabamos en su estudio", consignó.

Indicó que también grabó con Jorge Serrano y el "Mosca", de Los Auténticos Decadentes una canción, que se llama "Llevas en ti", una especie de carnavalito con incursiones de cumbia y reguetón. Es la que saldrá dentro de poquito’.