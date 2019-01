Abel Pintos lleva a Cosquín "La familia festeja fuerte"

Fotos Después de Cosquín, Abel vendrá a La Banda para abrir el Festival de La Salamanca.

29/01/2019 -

Abel Pintos será la figura central de la cuarta luna coscoína, denominada "Magia y euforia", del Festival Nacional del Folclore Cosquín 2019. El convocante cantante no solamente presentará los temas de "La familia festeja fuerte", su último disco, sino que además realizará un repaso de su vasta discografía.

Pintos, uno de los artistas más vendedores y taquilleros de la industria argentina, y quien lanzó en junio del año pasado ‘La Familia festeja fuerte’ que incluye un disco doble en vivo, un libro único de fotos y un DVD, dijo oportunamente que se encuentra cómodo ‘en el desencuentro de géneros musicales’ para componer y elegir su repertorio.

Mientras piensa en canciones para un disco a editar en el 2019, Pintos sigue trabajando en su proyección internacional ya desde mediados de mayo y durante junio y julio recorrerá España y México, con varios shows en ambas naciones, además de conciertos previstos en Costa Rica, Colombia, Panamá, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

En su momento, cuando le preguntaron los motivos por los que le había puesto un nombre muy familiero a su nuevo CD, Pintos remarcó: "En los conciertos le dije al público que una de las cosas que más me emocionaba era que sentía que nos habíamos ganado el derecho de llamarnos de esa forma tan abarcativa y tan sensible. Pasaron muchos años y siento que el público me conoce muy bien, hago un concierto en River para 45 mil personas y veo muchas caras que las conozco perfectamente. Entonces, me pareció que este disco tenía que reflejar eso. Es tan simple, sencillo y concreto como el hecho de que la familia en cada concierto hace un festejo y el fuerte tiene que ver con una cuestión dialéctica".

Pennisi y Lovato

Además, esta noche estarán también Nahuel Pennisi, Leandro Lovato, Ceibo, Patricia Gómez, Fabricio Rodríguez y Maité.

Asimismo, se presentará el segmento Postales de Provincia, en donde actuarán las delegaciones de Santiago del Estero y la de Tierra del Fuego.

En tanto, mañana, en la quinta luna denominada ‘Voces del tiempo’, Los 4 de Córdoba celebrarán sus 50 años y tendrá como invitados a Las Pastillas del Abuelo, Guillermo Novelis (‘La Mosca’), ‘El Negro’ Videla, ‘El Indio’ Lucio Rojas, Sergio Galleguillo y Facundo Toro. Esa misma noche, también estarán Los Carabajal y Los Manseros Santiagueños (festejarán sus 60 años con el canto).