Quisieron robar el televisor de una casa y este detalle se los impidió

Dos delincuentes se volvieron protagonistas de un video viral de YouTube luego de que la cámara de seguridad de una casa en Dallas, Texas (Estados Unidos) registró el instante en que ingresaron al domicilio para robar las cosas y cuando se disponían a llevarse el televisor, un detalle se los impidió.



Según las imágenes difundidas por la policía de Dallas en YouTube, los dos jóvenes llegaron a la vivienda a bordo de una camioneta para cometer el delito. Al parecer, habían estado vigilando a los dueños muy de cerca, al punto de conocer los horarios en los que ellos no estaban en su hogar y así poder aprovechar la oportunidad de llevarse sus pertenencias, pues tras abrir la puerta de la casa con un forcejeo ingresaron como si nada.



En un principio se aprecia que uno de los delincuentes retira del domicilio una caja llena de productos que la termina dejando en el interior de la camioneta y luego regresa a la casa para ayudar a su compañero con la televisión, tal y como se puede observar en el clip viral de YouTube.



En vista de que el aparato era muy grande, ambos lo cargaban al mismo tiempo y, al igual que con las otras cosas, lo llevaron hacia el vehículo con el fin de meterlo y después marcharse. Al comienzo intentaron colocar el televisor en los asientos de atrás; sin embargo, debido a su tamaño, no entraba.



No se rindieron y buscaron la forma de colocarlo en la maletera, pero volvieron a darse cuenta que el espacio disponible de la camioneta era muy estrecho. Es así como, de acuerdo a la grabación de YouTube, desisten de llevarse el televisor y lo regresan a la casa.



Segundos después salieron de la vivienda y se marcharon a bordo de la camioneta. Diversos usuarios de YouTube, al ver las imágenes, no pudieron ocultar su asombro con lo ocurrido, argumentando que el momento es un claro ejemplo de que “no hay robo perfecto”. El video viral de la red social cuenta con más de 58 mil reproducciones.