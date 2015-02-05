CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de enero de 2019
A LAS 17.00 UNA PARTE DE MÍ.
Por El Liberal
30/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 HUÈRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.30 VERDADES SECRETAS
01.15 STAFF
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS (R)
17.30 EL PODIO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO
19.00 CULTURAR
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FUTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURISTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 LA DAMA DE ORO
08.32 JINETES DEL ESPACIO
11.05 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?
13.31 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
15.51 FIN DE CURSO
17.54 LA BUENA MENTIRA
20.08 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
22.00 ÁNGELES Y DEMONIOS
TCM
08.39 LOST
09.24 LOST
10.08 CASADOS CON HIJOS
11.23 LA NIÑERA
11.46 LA NIÑERA
12.09 LA NIÑERA
12.33 LOST
14.02 CASADOS CON HIJOS
14.27 CASADOS CON HIJOS
14.52 CASADOS CON HIJOS
15.17 VELOCES Y MORTALES
16.41 LA MEJOR DE MIS BODAS
18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
22.00 FURIA SALVAJE
23.42 CAZADOR DE HOMBRES
TNT
06.37 BIENVENIDO A LA JUNGLA
08.13 SOMBRAS TENEBROSAS
10.14 HOY 13, MAÑANA 30
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.14 SUPERAGENTE 86
15.13 EL MAESTRO LUCHADOR
17.12 DOS INÚTILES EN PATRULLA
19.08 UN GRAN DINOSAURIO
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2
23.45 SI FUERAS YO
SPACE
06.00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
07.54 HIJOS DE LA MAFIA
09.28 LOS FEDERALES
11.43 AVIÓN PRESIDENCIAL
13.55 FURIA DE TITANES
15.39 FURIA DE TITANES 2
17.22 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
19.23 ROBIN HOOD
22.00 ESPÍRITU OSCURO
23.35 MACHETE
CINECANAL
11.00 REYES DE LAS OLAS
12.35 MARMADUKE
14.15 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
16.10 PODER SIN LÍMITES
17.45 UN ZOOLÓGICO EN CASA
20.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
22.00 BIENVENIDOS AL FIN DEL MUNDO
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE
MUNDO
12.00 EL VENGADOR FANTASMA
14.00 S.W.A.T.
16.30 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 S.W.A.T.
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
MAÑANA, A LAS 22.30, EL GRUPO
LA CRUZA PRESENTARÁ EL
ESPECTÁCULO “VUELO PARA
UN BAILARÍN”. POSTERIORMENTE,
EL SÁBADO 8 DE FEBRERO,
LO PRESENTARÁN EN CASA TERRAVIVA.
*SÁBADO 2, A LAS 23, FOLCLORE
CON DIEGO FAVAROLO, ACOMPAÑADO
POR EMILIO LEDESMA
(GUITARRA Y COROS), BRUNO
FERREYRA (BAJO Y COROS) Y
LUCAS RAFAEL (BATERÍA Y PERCUSIÓN).
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO
SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,
46º FESTIVAL DE LA
CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA
LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS
CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE
CON PABLO CARABAJAL, DÚO
TURANQUI, LA USHUTA GASTADA
Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
AL 30 /01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 Cast
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
30/01 22:20 (Subt)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/01 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/01 19:15 (Cast)
LA MULA (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
30/01 22:40 (Subt)
EL REGRESO DE MARY POPPINS
(2D)
FAMILIAR (ATP)
30 /01 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)
22:10 Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/01 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/01 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/01- 16:30 (Cast)
GLASS (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
30/01- 18:45 (Cast)
EL VICEPRESIDENTE (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/01 22:20(Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL REGRESO DE MARY POPPINS
ATP
CASTELLANO 2D 16:50 - 19:40 -
22:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30 -
22:50
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
BTS WORLD TOUR LOVE
YOURSELF IN SEOUL APTA
13 AÑOS
IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00