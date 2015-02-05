CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de enero de 2019

A LAS 17.00 UNA PARTE DE MÍ.

30/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.30 VERDADES SECRETAS

01.15 STAFF

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS (R)

17.30 EL PODIO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO

19.00 CULTURAR

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 LA DAMA DE ORO

08.32 JINETES DEL ESPACIO

11.05 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?

13.31 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

15.51 FIN DE CURSO

17.54 LA BUENA MENTIRA

20.08 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

22.00 ÁNGELES Y DEMONIOS

TCM

08.39 LOST

09.24 LOST

10.08 CASADOS CON HIJOS

11.23 LA NIÑERA

11.46 LA NIÑERA

12.09 LA NIÑERA

12.33 LOST

14.02 CASADOS CON HIJOS

14.27 CASADOS CON HIJOS

14.52 CASADOS CON HIJOS

15.17 VELOCES Y MORTALES

16.41 LA MEJOR DE MIS BODAS

18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

22.00 FURIA SALVAJE

23.42 CAZADOR DE HOMBRES

TNT

06.37 BIENVENIDO A LA JUNGLA

08.13 SOMBRAS TENEBROSAS

10.14 HOY 13, MAÑANA 30

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.14 SUPERAGENTE 86

15.13 EL MAESTRO LUCHADOR

17.12 DOS INÚTILES EN PATRULLA

19.08 UN GRAN DINOSAURIO

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2

23.45 SI FUERAS YO

SPACE

06.00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

07.54 HIJOS DE LA MAFIA

09.28 LOS FEDERALES

11.43 AVIÓN PRESIDENCIAL

13.55 FURIA DE TITANES

15.39 FURIA DE TITANES 2

17.22 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

19.23 ROBIN HOOD

22.00 ESPÍRITU OSCURO

23.35 MACHETE

CINECANAL

11.00 REYES DE LAS OLAS

12.35 MARMADUKE

14.15 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

16.10 PODER SIN LÍMITES

17.45 UN ZOOLÓGICO EN CASA

20.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

22.00 BIENVENIDOS AL FIN DEL MUNDO

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE

MUNDO

12.00 EL VENGADOR FANTASMA

14.00 S.W.A.T.

16.30 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 S.W.A.T.


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

MAÑANA, A LAS 22.30, EL GRUPO

LA CRUZA PRESENTARÁ EL

ESPECTÁCULO “VUELO PARA

UN BAILARÍN”. POSTERIORMENTE,

EL SÁBADO 8 DE FEBRERO,

LO PRESENTARÁN EN CASA TERRAVIVA.

*SÁBADO 2, A LAS 23, FOLCLORE

CON DIEGO FAVAROLO, ACOMPAÑADO

POR EMILIO LEDESMA

(GUITARRA Y COROS), BRUNO

FERREYRA (BAJO Y COROS) Y

LUCAS RAFAEL (BATERÍA Y PERCUSIÓN).

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO

SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,

46º FESTIVAL DE LA

CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA

LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS

CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE

CON PABLO CARABAJAL, DÚO

TURANQUI, LA USHUTA GASTADA

Y MUCHO MÁS.


CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

AL 30 /01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 Cast

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

30/01 22:20 (Subt)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01 19:15 (Cast)

LA MULA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

30/01 22:40 (Subt)

EL REGRESO DE MARY POPPINS

(2D)

FAMILIAR (ATP)

30 /01 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)

22:10 Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/01 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01- 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

30/01- 18:45 (Cast)

EL VICEPRESIDENTE (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/01 22:20(Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL REGRESO DE MARY POPPINS

ATP

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:40 -

22:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30 -

22:50

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF IN SEOUL APTA

13 AÑOS

IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00

 
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