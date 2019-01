La ex de Rodrigo Romero lo denunció por violencia de género

Hoy 21:52 -

Rodrigo Romero, protagonista de la película “El Potro, lo mejor del amor”, fue denunciado por violencia de género por su ex mujer. Macarena Vega, quien tuvo dos hijos con el cordobés, aseguró que sufrió maltratos durante seis años.

“Tuvimos muchas peleas, llegó a romperme la nariz. En la última discusión fuerte me estuvo pegando tres días seguidos… Me estuvo pegando viernes, sábado y domingo”, declaró la mujer.

Y agregó: “Yo trabajo de noche, él nunca trabajó. Nunca fue albañil, yo lo mantenía a él. Una noche estaba trabajando, discutimos por teléfono, me fue a buscar en auto y me llevó al costado de una ruta, donde me ató a un árbol y me dejó ahí”.

Vega confesó que trabajaba de prostituta y que él se dedicaba “a ser mantenido por las mujeres”. “Rodrigo te daba la condición de que si querías estar con él tenías que trabajar para él. Tampoco es que nos obligaba ni nada”, sentenció.

Y cerró: “Le tengo miedo. No sé qué va a pasar después de que salga de hablar de acá, cuando tenga que volver a mi casa. Le tengo mucho miedo por lo que llegue a hacer él o lo que puede mandar a hacer. Porque tiene amigos peligrosos, y como ahora tiene un poquito de plata, puede pagar para que me hagan daño”.