Massa: “El próximo gobierno va a necesitar de un acuerdo entre todos para salir de la crisis”

30/01/2019 -

Ubicado nuevamente en el centro de la escena política nacional como uno de los actores principales de cara a las elecciones presidenciales de este año, Sergio Massa asegura que es posible una alternativa al gobierno de Mauricio Macri y sus medidas de ajuste. Pero también a la pelea que tienen hoy el oficialismo y el kirchnerismo: “No puede ser que siempre estemos discutiendo el pasado, y no pensando y construyendo el futuro”.

En 2015 realizó una interesante performance en las presidenciales, lo que lo llevó a ocupar el tercer lugar detrás de Mauricio Macri y Daniel Scioli. En una entrevista a fondo con EL LIBERAL, el referente del Frente Renovador y una de las caras visibles de Alternativa Federal -espacio que comparte con el peronismo y gobernadores- cuenta qué lo motiva a intentar nuevamente ser presidente de los argentinos.

Con ese propósito y con la idea de escuchar a la gente en un diálogo cara a cara, el exintendente de Tigre comenzó a recorrer el país en automóvil para tener una impresión más acabada de lo que les pasa a los argentinos. Su diagnóstico es preocupante, pero también deja un mensaje de esperanza.

-¿Por qué desea asumir nuevamente el desafío de querer ser Presidente?

-Porque Argentina está mal. Las cosas están muy difíciles para la mayoría de los argentinos. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado, un camino que es solo para algunos, y estamos sufriendo las consecuencias: más pobres, más inflación, más desempleo, más deuda. Como nos duele el presente de la Argentina y nos preocupa su futuro, estamos trabajando para construir una nueva mayoría y ser esa alternativa que los argentinos y argentinas están esperando. Macri ha querido instalar que “no hay otro camino”, pero nosotros creemos que sí lo hay, que hay otra manera de hacer las cosas, que Argentina no está condenada a la pobreza, a la inseguridad, a la desindustrialización, al centralismo. Yo me niego a creer que no hay alternativa, que las cosas no pueden ser diferentes. Si no creyese que se pueden hacer de forma distinta, si no creyese que no hay alternativa, me quedo en mi casa, pero estoy convencido que sí la hay y que esa alternativa, ese camino distinto se va a poner en marcha el próximo 10 de diciembre.

-¿Cuáles son los principales problemas del país y qué medidas propondría para solucionarlos?

-Yo veo una profunda y grave crisis, que no es solamente económica. Es económica porque en 2017 tuvimos casi 50% de inflación, la más alta en 27 años, más de 150% en los tres años de Gobierno, porque tuvimos una devaluación sin precedentes, porque la deuda es enorme. Pero también es productiva porque llevamos 8 meses consecutivos de caída, con datos alarmantes de actividad, con las Pymes utilizando poco más del 60% de su capacidad instalada, con un altísimo número de empleos destruidos. Y también es social porque tenemos 13 millones de pobres y un extraordinario malestar en las calles. El Gobierno parece ser ajeno a esta realidad e insiste con sus propias recetas. Es soberbio y no escucha lo que estamos proponiendo nosotros y otros actores políticos.

La Argentina necesita desarrollo, no seguir pidiendo plata prestada. Necesita confiar en su propio valor y volver a poner al trabajo y a la producción en el centro de la escena. El próximo gobierno va a necesitar de todos. Vamos a necesitar un gran acuerdo.

-¿Cuál es su expectativa sobre el futuro del país?

-Las encuestas dicen que dos de cada tres argentinos y argentinas no aprueban el Gobierno de Macri. Y es cierto, lo pude comprobar en estos meses que estuve viajando y recorriendo el país. Me lo dijeron, lo vi. Hay desilusión, hay decepción, hay dolor y sufrimiento. Pero también tienen esperanza y entusiasmo porque saben que este año pueden cambiar este camino doloroso e insensible. Hay esperanza porque 2019 será el año de un cambio de gobierno.

-¿Cuál es el principal obstáculo para que la Argentina pueda lograr un desarrollo armónico?

-Primero, nos falta un proyecto de país. No puede ser que siempre estemos discutiendo el pasado, y no pensando y construyendo el futuro, que es como un país avanza y sale adelante. Argentina necesita un gran acuerdo con políticas de Estado que fije el rumbo de los próximos 20 años. Hay que convocar a empresarios, trabajadores, sindicatos, expertos... y definir las diez políticas de Estado más importantes: qué vamos a hacer con el desarrollo federal, con el empleo, con la educación...

Y, segundo, en nuestro país todavía existen profundas desi-gualdades territoriales que frenan la perspectiva de un crecimiento equitativo y sustentable de la Argentina. Estamos lejos del federalismo que necesitamos y queremos. El Gobierno de Macri, lejos de solucionar estas desigualdades federales, las profundizó y creó otras nuevas al dese-char las políticas de promoción regional, como el Plan Belgrano, y dejando que sea el mercado el que asigne las prioridades de inversión. Tenemos que repensar el modelo de país, corregir las desigualdades federales, rediseñar la geografía económica para que todos y todas tengan las mismas oportunidades, para que no haya más diferencias por nacer en el norte o en el sur, en la cordillera o en la costa.

-¿Qué mensaje enviaría a los argentinos y en particular a los santiagueños en este año de elecciones?

-Que hay que tener esperanza. Fracasó el Gobierno de Macri, no la Argentina, no los argentinos. Tenemos un país con riqueza natural y muchísimo talento. Hay que dejar de mirar tanto para afuera y mirar más para adentro, escucharnos los unos a los otros y trabajar juntos para recuperar el futuro de la Argentina. No podemos resignarnos ni bajar los brazos. Hay otro camino posible, hay otra manera de hacer las cosas, hay alternativa a este Gobierno y sus políticas de ajuste.