¿Es legal suspender eventos so pretexto de la falta de pago de derechos de autor?

30/01/2019 - L a legislatura provincial dictó la Ley N° 7273, sancionada el 18 diciembre del año pasado, por la cual impone a entidades como Sadaic, Aadi-Capif, Sagai, DAC y Uadav, así como a otras creadas o a crearse, sujetas a regímenes especiales y actividades conexas, con competencias deferidas dentro del esquema protectorio de la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723, a someterse a los procedimientos legales impuestos por el Art. 79 de dicha ley y por la nueva normativa dictada. La Ley asimismo establece ciertos recaudos que deberán cumplir las mencionadas entidades a los fines de la percepción de los aranceles cuyo cobro tienen derecho a recaudar en su condición de entidades regulatorias de la difusión de piezas musicales o artísticas, etc. En nuestra provincia las entidades mencionadas, principalmente Sadaic y Aadi-Capif, venían desarrollando operativos de control y procediendo a la clausura de locales, fiestas o eventos en general, contando para ello con intervención de personal de las fuerzas de seguridad, contratado bajo la modalidad de servicios adicionales. Cabe puntualizar que la nueva ley específicamente deja establecido en su Art. 4° que las mencionadas entidades “no podrán impedir, suspender o entorpecer de cualquier forma la reproducción total o parcial de una obra artística de cualquier naturaleza, o la realización de eventos de cualquier índole…” so pretexto de la falta de pago de cánones o aranceles por derecho de autor, compositor, intérprete, productor, director o titular en general de derechos intelectuales. Si bien es cierto que estas cuestiones siempre fueron claras en orden a las limitaciones que surgen de la propia Ley de Propiedad Intelectual, se había distorsionado en los hechos la actuación de las mencionadas entidades, las que inclusive sin contar con orden judicial, impedían la realización de fiestas, eventos y hasta procedían a la clausura o desalojo de los locales en que se celebraban los mismos, por lo que en lo sucesivo se deberá respetar lo siguiente: 1) La invocación de una supuesta falta de pago de aranceles no podrá impedir la realización de ningún evento, ni dará derecho a la clausura, cierre o desalojo de un local, debiendo la entidad actuante reclamar el cobro de los importes omitidos o no ingresados por vía judicial. 2) El auxilio de la fuerza pública con el fin de impedir, suspender o entorpecer la realización de cualquier evento está vedado a las fuerzas de seguridad de la provincia, las que deberán abstenerse de practicar cualquier acto, salvo que mediara una orden judicial al efecto. Como aspecto destacable, la Ley exige además a las mencionadas asociaciones registrar su existencia, domicilio, etc. ante la autoridad local, que tiene el control del funcionamiento de las personas jurídicas que actúan en la provincia, e impone a éstas la obligación de habilitar en cada municipio de la provincia y/o en los lugares que el Poder Ejecutivo establezca una “sede administrativa”, como condición para el ejercicio de sus actividades. Asimismo deberán contar en dichas sedes con los elementos que permitan a la sociedad en general conocer las obligaciones relativas al pago de derechos, montos, porcentajes, requisitos específicos, destino de fondos, beneficios, exenciones, etc. El Art. 5° de la Ley invita a los municipios de primera categoría a adherirse a la misma. Esto significa que los municipios, sin perjuicio de la vigencia efectiva en todo el territorio provincial de las demás disposiciones de la Ley N° 7273, podrán establecer normas complementarias en lo que se refiere a la actuación de estas asociaciones civiles dentro del ámbito municipal. La norma dictada es similar en su contenido a la Ley N° 8847 que rige en la provincia de Tucumán desde principios del año 2016. En realidad, la nueva Ley simplemente dispone el cumplimiento efectivo de normas constitucionales y legales que se venían sistemáticamente violando en nuestra provincia. En efecto, según se consigna en la exposición de motivos de la Ley sancionada, los allanamientos y clausuras que se realizaban sin ninguna orden judicial transgredían expresamente una serie de prescripciones jurídicas, entre ellas las siguientes: A) Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723. Su Art. 79 exige que solamente sean los jueces, y previa fianza de los interesados, quienes puedan ordenar la suspensión de cualquier tipo de evento. B) Constitución de la Provincia. El Art. 51 establece que “ninguna persona en la provincia puede ser requisada en tiempo de paz, ni allanado ni inspeccionado su domicilio sin orden escrita de autoridad judicial competente…” C) Código Procesal Penal: 1) El Art. 244 establece que para un registro domiciliario debe existir orden de allanamiento dispuesta por Juez competente mediante auto fundado, en el cual se indiquen los motivos suficientes que hagan presumir: a) que en ese lugar existen cosas vinculadas a la investigación de un delito; o b) que allí puede efectuarse la detención de un imputado, o evadido o sospechado de criminalidad. 2) El Art. 249 determina que si una autoridad competente necesita practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento expresando los fundamentos del pedido. 3) El Art. 325 faculta a la policía para clausurar un local solamente cuando fuera indispensable en el caso que se suponga que se ha cometido un delito grave, y hubiera indicios indudables de esta situación.