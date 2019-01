Peligra el funcionamiento normal de universidades por un conflicto salarial

30/01/2019 -

El plenario de secretarias y secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) definió la exigencia inmediata a una convocatoria a paritaria para resolver la cláusula de revisión salarial, ante la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de desconocer el acuerdo firmado y otorgar de manera unilateral un adelanto del 5% en negro para enero. "Se avanza así a un escenario conflictivo que pone en peligro el normal funcionamiento de las universidades. De no haber respuestas a los reclamos, el 19 de febrero la Conadu resolverá la implementación de medidas de fuerza", advirtió el gremio en un comunicado. "Para nosotros es fundamental llegar a un acuerdo con las dos cláusulas de revisión porque en marzo tenemos que comenzar a discutir la paritaria de 2019. Sin respuesta a este reclamo, no avanzaremos con la negociación de este año. Firmaron un acuerdo y lo tienen que cumplir. Hoy la responsabilidad de que las clases se inicien sin conflicto está en manos del gobierno. Esperemos que sean responsables", expresó el secretario general de Conadu, Carlos de Feo. Entre las asociaciones de base que participaron del plenario, estuvo la Adunse, que represente a los trabajadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. "Que digan que no tienen recursos no es cierto. En el presupuesto 2019 hay 9 mil millones de pesos previstos para las dos revisiones. Por ende, el gobierno estaría en condiciones de hacer frente al pago. No entendemos por qué razón nos están retrasando, no tienen argumentos y nosotros no podemos permitir continuar con una pérdida del salario de más del 16%", agregó De Feo.