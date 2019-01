Fotos Vecinos molestos por la "privatización" de las tradicionales trincheras de Icaño de carnaval

30/01/2019 -

En los últimos días se generó una polémica en la localidad de Icaño, departamento Avellaneda, donde un grupo de vecinos se manifestó en contra de lo que consideran la "privatización" de las Tradicionales Trincheras de Carnaval que solía organizar la comisión municipal, y que este año decidió convenir con un empresario de la ciudad de Añatuya para la realización de las mismas. Algunas de las incertidumbres de los pobladores vinieron de parte de los vendedores ambulantes y de algunas instituciones a las que se les daba un espacio para sus puestos, sin cargo, y a los vendedores particulares se les cobraba un precio mínimo. y ahora el que concesionó no le fijó ningún precio, por lo que no sabían si les iba a permitir la venta. Reunión Este hecho molestó a los vecinos quienes pidieron una urgente reunión con el comisionado Juan Navarro, para que les explique los motivos de esta decisión. Tras la misma no quedaron conformes con las respuestas, por lo que se siguieron manifestando. Anoche pasadas las 20, se concentraron en el arco de entrada y se apostaron por algunos minutos sobre la ruta nacional 34 pidiendo ser escuchados por las autoridades. La Policía les solicitó que liberaran el tránsito en la ruta y lo hicieron. A última hora convocaron a una nueva reunión para hoy a las 19. Lo que los vecinos manifiestan es que deberían haber llamado a las instituciones y que sean ellas las encargadas de organizar, si es que la comuna no estaba en condiciones de hacerla. Por esta situación, el comisionado presentó una denuncia por amenzas de muerte a través de las redes sociales.