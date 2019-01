"Los leones están sufriendo, por más que estén bien alimentados", dijo un veterinario

30/01/2019 -

Después de los numerosos reclamos en las redes sociales, EL LIBERAL consultó al veterinario Franco Filippi sobre la situación de los leones y tigres que quedaron del entonces zoológico municipal. "Por el sólo hecho de estar en una jaula, estos animales no tienen una buena calidad de vida", expuso. "No basta con una buena alimentación y los cuidados veterinarios, está a la vista que estos animales están sufriendo", agregó. El profesional dijo además que "si bien están acostumbrados al calor, no es lo mismo vivir en la sabana con 40 grados, que estar en una jaula de 5x5 de cemento y rodeados de más cemento". Advirtió que el promedio de vida de estos felinos es de 10 a 15 años por lo que hizo un llamado a que "se actúe rápido y se los traslade cuanto antes". "Hay que tener cuidado con la información que se comparte, hace unos días subieron fotos falsas, pero también se comparten fotos fuertes que son reales, por lo que considero que en este tema no hay vuelta atrás y hay que actuar rápido", sostuvo Filippi. "Hay que garantizar que puedan desarrollarse tanto física como emocionalmente", destacó el profesio