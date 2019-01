Fabricio Llobet arbitrará en el duelo en Mendoza

Fotos CONOCIDO. El colegiado Fabricio Llobet será quien imparta justicia en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Mitre, en Mendoza por la fecha 14.

30/01/2019 -

La Asociación del Fútbol Argentino designó ayer a los árbitros de los encuentros de la fecha 14 del torneo de la Primera B Nacional, a disputarse este fin de semana con horarios a confirmar.

La árbitros de los partidos de la 14ta. fecha son los siguientes:Sarmiento vs. Instituto, Leandro Rey Hilfer; Brown (A) vs. Santamarina, Luis Lobo Medina; Independiente Rivadavia vs. Mitre, Fabricio Llobet; Olimpo vs. Agropecuario, Sebastián Mastrángelo; Quilmes vs. Temperley, Julio Barraza; Morón vs. Chacarita, Bruno Bocca; Rafaela vs. Villa Dálmine, Héctor Paletta; Guillermo Brown (PM) vs. Arsenal, Ramiro López; Central Córdoba vs. Platense, Lucas Comesaña; Nueva Chicago vs. Defensores de Belgrano, Sebastián Ranciglio; Ferro vs. Gimnasia (J), Diego Ceballos.