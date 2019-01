Auzqui dijo que irán a Avellaneda a buscar los tres puntos

30/01/2019 -

El mediocampista de Huracán Carlos Auzqui palpitó el duelo del próximo domingo ante el líder de la Superliga, Racing Club, como visitante, y deseó conseguir "los tres puntos".

"Será un partido lindo y de ida y vuelta. Nosotros también tenemos nuestras cosas y sabemos contragolpear. Esperemos que sea un buen partido y poder traernos los tres puntos", manifestó Auzqui en diálogo con la prensa luego de la práctica en La Quemita.

El ex Estudiantes de La Plata y River Plate fue titular en los dos partidos del nuevo ciclo del entrenador Antonio Mohamed y expresó su alegría por la continuidad que consiguió en el "Globo".

"Cuando jugás muchos partidos seguidos te da mucha confianza. Huracán me hizo muy bien. Me siento cómodo acá, quiero disfrutar partido a partido como hace mucho no lo hacía", reveló.

Huracán ocupa la cuarta posición en la Superliga con 30 puntos y el domingo desde las 19.20 visitará en Avellaneda a Racing, el líder con 39.

"Estamos en una posición muy linda en el torneo. Vamos a tratar de clasificar a la (Copa) Libertadores que viene", apuntó.

Huracán tendrá dos bajas por la expulsión del defensor y capitán, Federico Mancinelli, y la lesión del mediocampista colombiano Andrés Roa.