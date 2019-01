Molina: "Quiero jugar la final de la Supercopa contra Boca"

-

El marcador lateral derecho Nahuel Molina, quien se incorporó a préstamo a Rosario Central, declaró ayer al mediodía a la página oficial de la entidad, que conoce al club "por haber jugado en contra y la gente que lleva", y expresó que su intención es "jugar la final de la Supercopa contra Boca y la Libertadores".

Molina, nacido hace 20 años en la ciudad cordobesa de Embalse, es jugador de Boca Juniors, pero la última temporada jugó a préstamo en Defensa y Justicia, y ayer al mediodía declaró en la sede de Central: "Quiero agradecer a los dirigentes por tenerme en consideración para poder estar acá hoy en día".

"Desde que supe, mi intención fue venir. Estoy muy contento de formar parte de esta institución tan grande. Espero poder hacerlo de la mejor manera", sostuvo.

Consultado sobre su nuevo equipo, Molina opinó que "es un plantel que viene de ser campeón (de la Copa Argentina). Me hubiese gustado venir antes para entrenarme más con mis compañeros". Interrogado sobre su posición en la cancha, expresó que "jugué más adelantado, pero me siento más cómodo jugando como lateral. Todavía no hablé con (el DT Edgardo) Bauza para ver dónde quiere que juegue. Estoy para jugar y obviamente eso queda a disposición del cuerpo técnico".