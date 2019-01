Explicaron que para concretar el traslado de los animales antes hay que cumplir con requisitos legales y sanitarios

30/01/2019 -

El médico veterinario y también vicepresidente del Consejo de Veterinarios, Federico Belmonte, explicó que desde que se produjo el cierre del zoológico se conformó una comisión con la Municipalidad, la Sociedad Protectora de Animales y veterinarios para reubicar a los animales, y que ese proceso aún continúa con los últimos ejemplares que quedan.

"Se logró reubicar a todos los animales, menos a los tigres y leones; no es tan fácil porque no hubo un lugar en el país que los quisiera recibir, entonces hubo que buscar en el extranjero. La primera opción fue Denver, en Estados Unidos, para ello se contactó una ONG que se iba a encargar del papeleo y del traslado, pero hubo inconvenientes y no se pudo cumplir con el objetivo", indicó.

El veterinario que viene asistiendo desde hace varios años a los animales expresó: "Se decidió buscar otro lugar de destino y se consiguió en Sudáfrica en donde los van a recibir y se viene trabajando para eso y hay que cumplir con todos los trámites legales que corresponden y llevan tiempo. No es una decisión política, ni una cuestión de voluntad, hay que cumplir con los requisitos".

Se les colocó un chip

"En diciembre los animales fueron anestesiados -narró-, se les colocó el chip que exigen en el lugar de destino, se hizo el plan sanitario como exigen, o sea que se viene con todo al día, cumpliendo paso a paso como corresponde".

Expresó que dentro de 15 días deberían llegar las jaulas y ya estaba pactado desde el año pasado que para fines de febrero y principio de marzo los primeros animales estarían viajando. "Es una jaula que exige un periodo de adaptación (de animal) y que tiene que cumplir con requisitos, lo mismo el transporte aéreo", señaló Belmonte.

Polémica

"No está en tela de juicio que los animales en cauterio estén bien, creo que todos coincidimos que los animales encerrados no están en las mejores condiciones, por eso venimos trabajando. En las redes sociales se viene difundiendo cuestiones interesadas en que esto no funcione. Hay ONGs que empezaron a publicar cosas que no corresponden y que quieren hacer quedar mal a la gente que está trabajando en esto. La idea es buscar el mejor destinos y en ello estamos trabajando", afirmó el veterinario.

Aseguró que los animales "están bien atendidos y siguen con la gente que estuvo con ellos siempre, como el servicio veterinario de la Municipalidad, y cuando hubo que anestesiarlos o moverlos trabajamos en conjunto con otros veterinarios. Estamos llegando con todos los términos y condiciones para la fecha del viaje".