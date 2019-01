Insólito:Pidió ayuda por Facebook para cobrar un préstamo y la estafaron

30/01/2019 -

Una mujer tomó la desafortunada -e insólita- decisión de publicar en su cuenta de Facebook un mensaje pidiendo ayuda ya que había realizado una operación en Anses solicitando un préstamo de 10.000 y no sabía cómo cobrar. Solo en cuestión de segundos y casi en simultáneo la víctima -de 19 años, con domicilio en el Bº Ampliación Paraíso- recibió cientos de comentarios con instrucciones para retirar el dinero y algunos de ellos también manifestándole que era peligroso lo que había hecho. Mientras leía los comentarios, la víctima recibió un mensaje a través del chat de Messenger de un perfil a nombre de ‘Marii López’, quien se hizo pasar por empleada del mencionado organismo nacional. Allí entablaron una conversación en la que la acusada le pasó un número telefónico. El contacto pasó a ser a través del WhatsApp, la conversación entre las mujeres siguió por mucho tiempo hasta que en un determinado momento ‘Marii López’ le reveló que ella residía en La Rioja y que vía on line le iba a realizar las averiguaciones correspondientes. La acusada le solicitó a la víctima sus datos filiatorios y el número de PIN de la Anses. Con todo ello la supuesta empleada le dijo que le llegaría un mensaje con un código de seis dígitos con una clave. Cuando la víctima recibió dicho mensaje le envió dicho código. Más tarde la mujer le expresó que le iba a llegar una contraseña con la cual debía cobrar el dinero del préstamo que había realizado, pero dicho mensaje nunca llegó. Al ver que nada pasaba, la víctima mandó un mensaje al número con el que había estado chateando, pero la supuesta empleada no respondió más y la bloqueó. Lo mismo hizo con la cuenta de Facebook. La damnificada al darse cuenta de que podría haber sido víctima de un engaño ingresó sus datos a la página de Anses pero ya no podía ingresar, porque la contraseña había sido cambiada. Tomó intervención la fiscal de turno, Dra. María Teresa Montes. La representante del Ministerio Público ordenó que los efectivos de la División Informática realizaran averiguaciones al número telefónico para establecer la titularidad de la línea. Además solicitó que se remita la causa al Centro Judicial para continuar con la investigación y determinar si efectivamente alguien cobró los $10.000.