El dólar subió $0,43 en un solo día y llegó hasta $38,57

Fotos BILLETES. El volumen operado de contado alcanzó los US$ 777,9 M. y en el de futuros US$ 1.435 millones. Para febrero, se operó a $39.

30/01/2019 -

El dólar subió en el último tramo de la jornada a $38,57 para la venta al público y a $37,70 para el inversor mayorista luego de conocerse la baja de la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 55,639% promedio y de que el Banco Central liberara en la subasta diaria más de $48.000.

Es decir que la renovación de Leliq, en la que el BCRA adjudicó $150.000 millones dejó liberados $48.284 millones que pasaron a alimentar la demanda y por ende, subieron el precio.

Así en el segmento mayorista, la divisa avanzó 55 centavos mientras que en el minorista, en el que compra el público en general, lo hizo en 43 centavos promedio, pero hasta 60 centavos en el caso del Banco Nación, que cerró en $38,60, es decir, por encima del precio promedio. Esto no sucede con frecuencia sino que, por el contrario, la entidad oficial suele ofrecer precios sensiblemente por debajo del promedio.

El Banco Ciudad, otro banco oficial, fue el que informó el precio al público de cierre más alto, a $38,80.

Pese al salto de 55 centavos en el precio mayorista, la divisa aún se mantuvo por debajo del piso de la zona de no intervención que hoy operó entre un mínimo de $37,81 y un máximo de $48,93. Pero, acortó la distancia del precio de cierre de las ruedas previas: quedó a $0,11 del piso de ayer. Además, el BCRA realizó una nueva compra de dólares, por US$ 50 millones que ya suman US$ 490 millones en lo que va de enero, lo cual potenció su ascenso.

"Cambió la tendencia en el segmento mayorista del dólar en una jornada signada por avidez por cobertura", por fin de mes, explicó Gustavo Quintana, de PR Cambio.