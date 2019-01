Se inicia un nuevo torneo de fútbol en la Liga de las Instituciones, de Frías

30/01/2019 -

CHOYA, Choya (C) Esta noche arrancará el torneo "100 años de gloria del Club Atlético Talleres de Frías", que organiza la Liga de las Instituciones de la "Ciudad de la Amistad".

El programa dará inicio a las 20 con los choques de La Bío vs. Social; Obras vs. Policía; Polideportivo vs. Tránsito; Aoma vs. Panaderos; Loma Negra vs. Técnica y Bancarios vs. Comercio.

La cita será en las instalaciones del Parque Deportivo Recreativo Municipal "Florencia Genesir".

Se espera un buen marco de público debido a que esta competencia es una de las más convocantes que tiene el sudoeste provincial.