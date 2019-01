Fotos Amputaron las piernas a policía baleado en un asalto

Le amputaron las piernas al oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que hace una semana había sido baleado por delincuentes que intentaron robarle cuando esperaba el relevo para finalizar su horario laboral en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Se trata del oficial Isaías Correa (31), quien ayer seguía internado en grave estado en la terapia intensiva del hospital Churruca, en el barrio de Parque Patricios. Fuentes policiales informaron que la decisión de amputarle las piernas al policía baleado por delincuentes fue tomada por los médicos del Churruca como consecuencia de las lesiones provocadas por el balazo que ingresó por el abdomen. Correa fue baleado el martes 22 de enero por la noche, cerca de las 21.30, cuando esperaba el relevo de la guardia que realizaba desde las 14. El oficial, que presta servicio en la Comisaría Vecinal 7-B, estaba junto a su auto particular. Según indicaron los voceros, Correa fue sorprendido por un grupo de delincuentes que se trasladaba en un vehículo negro y que le efectuó un disparo a la altura del abdomen. Tras el ataque, los delincuentes escaparon, aparentemente con el arma reglamentaria del efectivo, que no fue hallada en el lugar. Un compañero del oficial se acercó hasta el lugar del hecho y trasladó al herido en su patrullero al Hospital Churruca, donde ingresó en gravísimo estado y debió ser sometido a tareas de reanimación. Las fuentes dijeron que Correa, que tiene un chiquito de apenas un año, fue operado por una lesión en la arteria aorta y una perforación en el intestino producto del proyectil, y que lograron extraerle la bala. No obstante, el cuadro de evolución obligó a los médicos a amputarle ambas piernas a Correa, quien continuaba internado en grave estado.