Sueña con trabajar mucho para el cine y en Broadway

-

¿Por qué crees que te eligen?

En los tiempos en donde todos se muestran, veo que la gente que hay, que a veces es mucha y otras poca, me eligió por el mensaje. Creo que vivimos en la cultura del parecer, y hablo de eso en el escenario.

¿Hay algo que no hayas hecho todavía y sueñes con hacer?

Sueño con hacer mucho cine, trabajar en Broadway, que me conozcan en todo el mundo. A veces dicen "un espectáculo para emocionarse, para reír", pero eso es algo muy liviano. Si me corrés un poco, es un espectáculo donde la gente se ríe todo el tiempo, pero no es de humor. La gente piensa que viene a ver un show de humor, pero no, no es humor, es otra cosa.