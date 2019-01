Corre una maratón cargando a un perro callejero

Hoy 16:48 -

La maratón de Chombueng, desarrollada en la provincia tailandesa de Ratchaburi, se llevaba a cabo con total normalidad; sin embargo, una inesperada pero conmovedora escena terminó captando la atención de todos los presentes. La emotiva historia se compartió en redes sociales como Facebook y no tardó en volverse viral.



Se trata de Khemjira Klongsanun, una atleta de 43 años que era parte de la competencia y que no pudo evitar detenerse tras notar que, en cierto tramo de la carrera, un pequeño perro de raza Bangkaew tailandés deambulaba sin rumbo.



Al quedarse en el lugar por algunos segundos, y confirmar que no había nadie cerca que se haga responsable del can, la protagonista optó por cargar al animal ante el asombro de varios competidores. Alzó al animal y lo llevó en brazos, pese a que faltaban aún 30 kilómetros para llegar a la meta.



Un testigo del hecho grabó lo ocurrido y no dudó en compartirlo en las redes sociales.