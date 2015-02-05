CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de enero de 2019

A LAS 10.00 MORFI, TODOS A LA MESA.

31/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTOS PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 LUNFARDO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ATENAS - VIVO

00.00 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL


PELÍCULAS

06.36 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO

08.31 LA MÁSCARA

10.27 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN

PELIGRO

12.09 CHIHUAHUA, EL FANTASMA

13.49 ASÍ NOS VA

15.39 UN ÁNGEL ENAMORADO

17.53 VOLVER AL FUTURO

20.14 PARQUE JURÁSICO III

22.00 DESCONOCIDO

TCM

06.42 LA NIÑERA

07.05 LOST

10.04 CASADOS CON HIJOS

11.19 LA NIÑERA

12.29 LOST

13.58 CASADOS CON HIJOS

15.13 LA MEJOR DE MIS BODAS

16.53 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

20.19 EL INVENCIBLE

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES

TNT

06.27 HOY 13, MAÑANA 30

08.09 AVIONES

09.58 SUPERAGENTE 86

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.00 EL MAESTRO LUCHADOR

14.48 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

17.13 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.12 HOTEL TRANSYLVANIA 2

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 VENGANZA LETAL

23.55 INTERESTELAR

SPACE

06.00 A CUALQUIER PRECIO

07.23 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

09.40 FURIA DE TITANES

11.25 FURIA DE TITANES 2

13.04 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

15.04 ROBIN HOOD

17.35 EL REY ARTURO

19.50 AGENTE INTERNACIONAL

22.00 MACHETE

23.58 LA CARRERA DE LA MUERTE 3

CINECANAL

11.00 MARMADUKE

12.10 ¡ESTO ES GUERRA!

14.05 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

15.50 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

18.20 ALIEN VS. DEPREDADOR

20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

22.00 LOS INDESTRUCTIBLES 2

23.50 SIETE DESEOS

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE

CHAMPIONS

12.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

14.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE

CHAMPIONS

16.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SE DICE DE MÍ

22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE

CHAMPIONS


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

HOY, MAÑANA, SÁBADO 2, Y DOMINGO

3 DE FEBRERO, FESTIVAL

DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA

DE ABEL PINTOS, LUCIANO

PEREYRA Y MUCHOS OTROS

ARTISTAS.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

HOY, A LAS 22.30, EL GRUPO LA

CRUZA PRESENTARÁ EL ESPECTÁ-

CULO “VUELO PARA UN BAILARÍN”.

POSTERIORMENTE, EL SÁBADO 8

DE FEBRERO, LO PRESENTARÁN

EN CASA TERRAVIVA.

*SÁBADO 2, A LAS 23, FOLCLORE

CON DIEGO FAVAROLO, ACOMPAÑADO

POR EMILIO LEDESMA (GUITARRA

Y COROS), BRUNO FERREYRA

(BAJO Y COROS) Y LUCAS RAFAEL

(BATERÍA Y PERCUSIÓN).

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 - BELTRÁN)

*MAÑANA, SHOW EN VIVO DE MOCHO

BLUES, Y “GRUPO LA GREDA”.

*SÁBADO 2, CENA SHOW CON

“SOL LATINO”.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATL. SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,

46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN

POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA,

MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES

DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA


CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/01 -01/02- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 31/01 -01/02-

17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

31/01 - 22:20 (Cast) / 01/02 - 02/02

22:00 (Cast) 00:20 (Cast)

EL REGRESO DE MARY POPPINS

(2D) FAMILIAR (ATP)

31/01 -02/02- 16:40 (Cast) 19:15

(Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS) 31/01 - 22:30

(Subt) / 01/03 - 02/02 21:50 (Subt)

00:20 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS) / 31/01 - 01/02- 17:10 (Cast)

19:15 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) 31/01 -22:30

(Subt) 01/02 -02/02- 21:20 (Subt)

00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/01 -01/02 16:30 (Cast) 19:00

(Cast)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

31/01 -22:20 (Subt)

01/02 -02/02- 21:30 (Subt) 00:05

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-

22:30

CASTELLANO 3D 20:10-

EL REGRESO DE MARY POPPINS

ATP/C/RESERVA

CASTELLANO 2D 19:40

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES

DE BTS LOVE YOURSELF IN SEOUL

(HORARIOS A CONFIRMAR)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

 
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