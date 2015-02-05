CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de enero de 2019
A LAS 10.00 MORFI, TODOS A LA MESA.
Por El Liberal
31/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MINUTOS PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.15 VERDADES SECRETAS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 LUNFARDO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ATENAS - VIVO
00.00 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
PELÍCULAS
06.36 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO
08.31 LA MÁSCARA
10.27 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN
PELIGRO
12.09 CHIHUAHUA, EL FANTASMA
13.49 ASÍ NOS VA
15.39 UN ÁNGEL ENAMORADO
17.53 VOLVER AL FUTURO
20.14 PARQUE JURÁSICO III
22.00 DESCONOCIDO
TCM
06.42 LA NIÑERA
07.05 LOST
10.04 CASADOS CON HIJOS
11.19 LA NIÑERA
12.29 LOST
13.58 CASADOS CON HIJOS
15.13 LA MEJOR DE MIS BODAS
16.53 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
20.19 EL INVENCIBLE
22.00 DOS POLICÍAS REBELDES
TNT
06.27 HOY 13, MAÑANA 30
08.09 AVIONES
09.58 SUPERAGENTE 86
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.00 EL MAESTRO LUCHADOR
14.48 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
17.13 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.12 HOTEL TRANSYLVANIA 2
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 VENGANZA LETAL
23.55 INTERESTELAR
SPACE
06.00 A CUALQUIER PRECIO
07.23 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
09.40 FURIA DE TITANES
11.25 FURIA DE TITANES 2
13.04 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
15.04 ROBIN HOOD
17.35 EL REY ARTURO
19.50 AGENTE INTERNACIONAL
22.00 MACHETE
23.58 LA CARRERA DE LA MUERTE 3
CINECANAL
11.00 MARMADUKE
12.10 ¡ESTO ES GUERRA!
14.05 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
15.50 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
18.20 ALIEN VS. DEPREDADOR
20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
22.00 LOS INDESTRUCTIBLES 2
23.50 SIETE DESEOS
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE
CHAMPIONS
12.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
14.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE
CHAMPIONS
16.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SE DICE DE MÍ
22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE
CHAMPIONS
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
HOY, MAÑANA, SÁBADO 2, Y DOMINGO
3 DE FEBRERO, FESTIVAL
DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA
DE ABEL PINTOS, LUCIANO
PEREYRA Y MUCHOS OTROS
ARTISTAS.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
HOY, A LAS 22.30, EL GRUPO LA
CRUZA PRESENTARÁ EL ESPECTÁ-
CULO “VUELO PARA UN BAILARÍN”.
POSTERIORMENTE, EL SÁBADO 8
DE FEBRERO, LO PRESENTARÁN
EN CASA TERRAVIVA.
*SÁBADO 2, A LAS 23, FOLCLORE
CON DIEGO FAVAROLO, ACOMPAÑADO
POR EMILIO LEDESMA (GUITARRA
Y COROS), BRUNO FERREYRA
(BAJO Y COROS) Y LUCAS RAFAEL
(BATERÍA Y PERCUSIÓN).
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 - BELTRÁN)
*MAÑANA, SHOW EN VIVO DE MOCHO
BLUES, Y “GRUPO LA GREDA”.
*SÁBADO 2, CENA SHOW CON
“SOL LATINO”.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATL. SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,
46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN
POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA,
MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES
DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
CINES
SUNSTAR
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
31/01 -01/02- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP) 31/01 -01/02-
17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
31/01 - 22:20 (Cast) / 01/02 - 02/02
22:00 (Cast) 00:20 (Cast)
EL REGRESO DE MARY POPPINS
(2D) FAMILIAR (ATP)
31/01 -02/02- 16:40 (Cast) 19:15
(Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS) 31/01 - 22:30
(Subt) / 01/03 - 02/02 21:50 (Subt)
00:20 (Subt)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS) / 31/01 - 01/02- 17:10 (Cast)
19:15 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) 31/01 -22:30
(Subt) 01/02 -02/02- 21:20 (Subt)
00:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
31/01 -01/02 16:30 (Cast) 19:00
(Cast)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
31/01 -22:20 (Subt)
01/02 -02/02- 21:30 (Subt) 00:05
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGON ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-
22:30
CASTELLANO 3D 20:10-
EL REGRESO DE MARY POPPINS
ATP/C/RESERVA
CASTELLANO 2D 19:40
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES
DE BTS LOVE YOURSELF IN SEOUL
(HORARIOS A CONFIRMAR)
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00