Doblete de Simeone para Fiorentina

31/01/2019 -

El argentino Giovanni Simeone anotó ayer dos veces en la goleada de su equipo, Fiorentina, sobre Roma por 7 a 1 para avanzar a las semifinales de la Copa Italia.

El ex River y Banfield redondeó la victoria, al anotar a los 34 y a los 44 minutos del segundo tiempo, tras lo tantos de Federico Chiesa (3), Luis Muriel y Marco Benassi en el ganador, al tiempo que Aleksandar Koralov marcó en el perdedor.

Además, el defensor Germán Pezzella (ex River) integró el once titular de Fiorentina, mientras que Javier Pastore (ex Talleres) y Federico Fazio (ex Ferro) estuvieron en equipo inicial de Roma.

Por su parte, Atalanta, con José Luis Palomino y Alejandro Gómez, dio la sorpresa de la Copa Italia, al eliminar al campeón vigente y líder de la Serie A, Juventus, donde actuó el cordobés Paulo Dybala, al vapulearlo y vencerlo por 3 a 0.

Hoy, se completarán los choques de los cuartos de final con Inter (Lautaro Martínez y Mauro Icardi) ante Lazio (Joaquín Correa).

El martes, Milan, con el argentino Mateo Musacchio, venció en estadio San Ciro a Napoli por 2 a 0.

Los choques de las semifinales serán Atalanta vs. Fiorentina y Milán vs. vencedor de Inter/Lazio.