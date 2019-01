Apresan a dos delincuentes que golpearon a un joven en un asalto

Fotos MEDIDAS. La Dra. Natalia Saavedra ordenó que quedaran aprehendidos.

31/01/2019 -

La Policía apresó a dos delincuentes que antes habían abordado a un joven que caminaba junto a su tía y lo agredieron físicamente para robarles, pero sólo se llevaron unos anteojos de receta.

Fuentes ligadas al caso confiaron que un joven de 22 años de apellido Salto, domiciliado en el barrio Sáenz Peña, se presentó en la Seccional 8ª para denunciar que mientras circulaba con su tía de 59 años, domiciliada en el barrio Primera Junta, más precisamente por calle Viamonte y 12 de Octubre, fueron sorprendidos por delincuentes que se encontraban en un terreno baldío.

Uno de los acusados de apellido Toloza habría comenzado a exigirle dinero, pero al decirle que no tenía lo amenazó diciéndole: "Ahora me vas a dar todo, si no quieres que te mate" y le propinó un golpe de puño en el rostro.

El acusado con el cómplice comenzaron agredirlo y pese a los intentos por defenderse, el otro ladrón de apellido Palomo, sacó un cuchillo y comenzó a amenazarlo, pero sólo le robaron sus anteojos de receta, para luego darse a la fuga.

La efectivos de la Seccional 8ª fueron alertados del hecho y tras realizar recorridos por la zona, sorprendieron a los sospechosos en un baldío cercano. Allí procedieron a reducirlos y secuestrarles un cuchillo de 20 centímetros.

Por disposición de la fiscal de turno en ese momento, Dra. Natalia Saavedra, Toloza y "Chuky" Palomo quedaron aprehendidos en la dependencia policial.