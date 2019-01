Nuevas reglas para la venta de entradas a los socios

31/01/2019 -

Desde la comisión directiva de Central Córdoba se informó a sus asociados que para adquirir las entradas para mañana, cuando reciba en el estadio "Alfredo Terrera" a Platense, deberán estar al día con la cuota del mes de enero, también contar con el nuevo carné (el cual debe ser mostrado en boletería y en la puerta de ingreso al estadio) y así agilizar la venta de tickets por sistema.

Los socios que no cumplan con estos requisitos no podrán adquirir sus entradas, ya que el sistema implementado en la venta de los mismo no lo permitiría.