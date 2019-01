Fotos Quienes contraten un seguro de vida o sepelio lo podrán deducir de Ganancias

31/01/2019 -

Una modificación realizada por el Gobierno nacional permitirá a las personas que contraten un seguro de vida o de sepelio, deducir del impuesto a las Ganancias un monto de hasta $12 mil anuales, según este nuevo régimen de incentivos fiscales que beneficiará a los asegurados.

El gerente general de Hamburgo Compañía de Seguros, Lic. Fernando Rojo, explicó que este nuevo incentivo fiscal "se trata de una actualización de valores que estaban contemplados como deducción de la base imponible del impuesto a las Ganancias de las Personas Físicas que desde el año 1992 se mantenía sin actualizar y que ascendía a $996,23 que en ese momento representaban unos U$S 996".

Comentó que tras la modificación implementada por el Gobierno, "para el año 2019 un contribuyente podrá deducir hasta la suma de $12.000 por las primas de los seguros de vida y/o sepelio que haya contratado, o sea que dicho beneficio se incrementó de $996,23 a $12.000. En el año 2020 la deducción máxima será de $ 18.000 y de $24.000" en 2021.

Agregó que "todas aquellas personas que resulten contribuyentes del impuesto a las Ganancias podrán computar como Deducción Personal de sus Ingresos Gravados las primas pagadas de los seguros mencionados hasta el importe de $ 12.000 en el ejercicio fiscal 2019.

Ahorro para el Contribuyente Asegurado

"Esto significa -añadió- que una parte de la prima de los seguros de vida y/o sepelio, será absorbida en la proporción del impuesto sobre el desembolso máximo de $ 12.000, o sea si los ingresos del contribuyente estaban afectados por una tasa del 12%, el ahorro sería igual a $ 1.440 lo que representa la posibilidad de contratar una cobertura indispensable frente a la opción de una contribución fiscal de carácter general".

Cabe destacar que desde este año, los trabajadores solteros sin hijos comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias desde los $38.301 en mano, por la suba del Mínimo no Imponible (MNI). Así, los trabajadores que no deduzcan cónyuges ni tengan hijos a cargo pagarán el impuesto de cuarta categoría si ganan más de $46.145,91 brutos o $38.300,98 netos.

En tanto, un trabajador casado con dos hijos tributará si su salario bruto es igual o mayor a los $61.045,51, o $50.668,10 en mano.

No obstante, Rojo indicó que "los $24.000 citados previamente y previstos como deducción para el 2021 solo equivale a U$S 600 bajo el supuesto -nada creíble- de que la cotización del dólar se mantenga constante en $40, valor muy inferior a los U$S 990 del año 1992. O sea que sólo se recuperaría una parte del terreno perdido"

Agregó que "también se han incorporado, la desgravación de la contratación de seguros de retiro y fondos comunes de inversión, beneficios novedosos que contempla la ley tributaria". Como conclusión el Lic. Rojo, gerente general de Hamburgo -única con domicilio en Santiago-, expresó que "este incentivo del Gobierno es una razón adicional para contratar un seguro de vida o sepelio que comercializa esta aseguradora, ya que es indiscutible la necesidad y la utilidad que brindan estos productos a toda la población, sin distinciones".