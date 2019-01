Fotos Grabaciones de The Beatles irán a nuevo documental

El director neozelandés Peter Jackson realizará un nuevo filme documental sobre Los Beatles basado en las sesiones de grabación del disco "Let it be", a partir de 55 horas de imágenes nunca publicadas de ese período.

Así lo informa la página oficial del grupo en Facebook, en donde se aclara que las cintas corresponden a las sesiones realizadas entre el 2 y el 31 de enero de 1969, en los estudios de cine Twickenham y en las sede de Apple Corps, que derivaron en el filme original de Michael Lindsay-Hogg.

El anuncio se produce justo en momentos en que se cumplen 50 años del histórico concierto en la terraza, que no sólo puso el punto final a esas sesiones, sino que además significó la última aparición pública del popular cuarterto de Liverpoool.

El nuevo filme sería diferente al documental "Let it be", en donde habían quedado reflejados los problemas internos de la banda.

"Me sentí aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente al mito. Es simplemente un increíble tesoro histórico. Claro, hay momentos de drama, pero ninguna de las discordia con las que este proyecto se ha asociado desde hace mucho tiempo", expresó Jackson.