Cóppola está feliz con el homenaje que significa para Diego su serie

31/01/2019 -

Mientras el rodaje de la serie dedicada a reflejar la vida de Diego Armando Maradona continúa generando tensión con Claudia Villafañe, la exesposa del astro del fútbol argentino, hay otros que están orgullosos de que "el Diez" reciba un homenaje en vida.

"A mí el homenaje en vida me encanta. Es un homenaje para Diego que fue el más grande del fútbol", aseguró Guillermo Cóppola, quien supo ser su mánager, consultado por el programa que conduce Adrián Pallares, por América.

Por otra parte, se mostró satisfecho de que sea el actor Leonardo Sbaraglia quien lo interprete en la biopic. "Me llena de orgullo que me interprete Leonardo Sbaraglia", dijo entusiasmado, aunque evitó referirse al enojo de Villafañe con los realizadores, por considerar que no se contará la verdad.

Este lunes 28 de enero comenzaron las grabaciones de la serie de Amazon. El elenco protagónico está integrado por Nicolás Goldshmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino, interpretando a Diego en distintas etapas de su vida.