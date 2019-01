Raly Barrionuevo: "Los reality shows de cantantes fomentan el individualismo y eso no es sano"

31/01/2019 -

Raly Barrionuevo está en contra de los individualismos en la música. Es por eso que no tiene reparos a la hora de opinar sobre los reality shows musicales, a los que considera "como un Feedlot, ese amontonamiento de animales en donde se los "infla" para comer una carne rápida". "La comparación tiene que ver porque no acuerdo con lo transgénico en ninguno de los sentidos. Y cuando entra en la parte artística también pasa eso", tal como lo expresó a EL LIBERAL a días de su arribo a La Banda para actuar en el Festival de La Salamanca el domingo 3 de febrero. ¿Cómo enfrentas con tu arte las contingencias en el país? Tratamos de proponer cosas artísticas. Pasa por ese lado para mí. Es una inquietud personal que excede a la coyuntura del momento. Siempre he tratado de proponer todo lo que he vivido en la infancia, lo que han vivido mi madre, mi padre y mis abuelos. Todo esto está siempre en mi música. Está también la historia de ambas familias, de la gente con la cual se han cruzado en la vida, de las personas con las que yo me he cruzado en la vida. Todo eso está en mi música y excede a la coyuntura. Lógicamente, los tiempos también te van condicionando, pero sea cual fuere la coyuntura del momento lo mío es proponer arte, proponer música, que puede gustar o no, pero que siempre tiene una búsqueda plenamente artística. De eso no tengo ninguna duda. A veces, me colma a mí, a veces no me siento del todo conforme con lo mío. Entonces, es una lucha constante que uno emprende en tratar de buscar y buscar hasta que uno se encuentre con la canción, con lo que uno realmente quiere transmitir. A veces, uno tiene un pensamiento de cosas que quiere transmitir, pero es difícil llevarlo al hecho artístico. A veces siento que doy con eso. A veces no, pero es parte de este camino. El arte en general, sea cual fuere la coyuntura, siempre propone belleza en medio del caos, en medio del horror que se vive en cualquier tiempo. El arte, en sus más variadas formas, lo reflejó. En la pintura está el Guernica de Picasso, y la literatura y el cine lo del Holocausto. Estos días estuve un poco viendo algunas películas que remontaban al tiempo del genocidio nazi, de muchas cosas duras, de gente que tuvo que pasar momentos realmente muy difíciles de ver como se denigraba a su familia, a su historia. Estuve, hace poco, en un centro de refugiados de niños de Afganistán que funciona en Alemania. Son cosas muy duras que por ahí no entran en nuestra cabeza. Yo fui a cantar al centro de refugiados y ellos, en agradecimiento, me cantaron una canción de su cultura. Allí había niños que habían perdido toda su familia escapando de la guerra. Por ahí, sí, uno vive problemas dentro de nuestra sociedad que son durísimas, pero por ahí te encuentras con cosas que vos crees que están en las películas nada más. Sin embargo, ellos, con la música salen adelante, le ponen belleza a la vida. La música y toda otra manifestación artística, siempre, echan luz a donde hay oscuridad. Ese efecto transformador y sanador del que hablas que tiene la música y el ponerle belleza a la vida más allá de la fatalidad, ¿cómo se tradujo, en "La niña de los andamios", tu último disco? Para mí ha sido, escuchando las letras, profundamente terapéutico. Después, también, hay algo que para mí escapa a lo que yo propongo y que tiene que ver si tiene éxito o no tiene, si tiene llegada o no tiene llegada, pero yo cuando escribo una canción y cuando la grabo no estoy pendiente de esas cuestiones. "La niña de los andamios" ha sido, por sobre todo, un disco sanador. Escribí varias canciones, pero la que salió a la luz fue "La niña de los andamios" en homenaje a mi madre. Es una canción de agradecimiento y no tiene que ver con un responso, de alguien que se murió y lamentar esto, sino agradecer y hacer un homenaje a una persona que realmente me pareció que con las herramientas que tuvo, hizo un gran trabajo. Cuando la velamos a mi mamá, nos pasamos cantando con Elvira (Ceballos, pianista reconocida con quien Raly grabó su disco Radio AM). En un momento, viene un amigo de mi hermano, un hombre grande que trabaja en los medios, y me dio un abrazo y me dijo: "Ella, lo que vino a hacer lo hizo y lo hizo bien". Ella, básicamente, nos crió con dignidad y a mí me plantó una semilla de tratar de educar a lo original, de no caer en cuestiones repetitivas o de parecerme a alguien sino de que busque mi propia esencia. De eso habla la canción "La niña de los andamios". A lo largo de este disco tiene mucho de la gente que me he cruzado en la vida, gente con la cual tengo un agradecimiento muy grande. Todas estas cuestiones esenciales hacen que tengas una conexión espiritual con la gente que te sigue por donde vas y cantas, más allá de los idiomas. Eso es hermoso. Yo he visto, en pueblos del interior de Alemania, al público muy emocionado al escuchar mis canciones. Quizás ellos no entendían nada de lo que estaba cantando, pero la conexión era muy fuerte. Si hay algo que yo he aprendido, hablando de gente que uno se cruza y de la cual uno siente que sale mejor, es lo que me dijo León Gieco. León, de hecho, sabemos que es un padre para muchos artistas. Me enseñó que en esto no hay competencia, que no hay que competir con nadie sino que hay que tratar de sumar. Entonces, yo celebro cuando hay artistas nuevos, que aparecen con propuestas interesantes. Eso lo aprendí mucho de León. También vivimos en un clima en el cual hay como mucha crítica, que a veces tendríamos que aflojar un poquito con eso y plantearnos sumar más que restar. Y hay otra cosa que capaz también fomenta eso, para darte un ejemplo, los reality shows de cantantes, que fogonea un individualismo que no me parece que sea sano. Prácticamente, te diría que es como un "feedlot" (engorde a corral que surgió ante la necesidad de intensificar la producción, y consiste en encerrar los animales en corrales donde reciben el alimento en comederos) de artistas o grandes compañías discográficas que, viste que yo hago una crítica muy fuerte a todo el alimento transgénico que se produce. Un poco de eso hay. Hay muchos artistas lamentablemente que, y no por culpa de ellos, que al hacer ese tipo de procesos tan cortos y tan forzados no es ni más ni menos como una planta que tiene transgénico, que crece de un tiempo al otro. Hay compañías discográficas que son como Monsanto (multinacional estadounidense productora de agroquímicos y biotecnología para la agricultura) o los reality shows que yo los comparo con los feedlot, ese amontonamiento de animales en donde se lo "infla" para comer una carne rápida y que no tiene el proceso de, por ejemplo, una vaca que ha caminado, ha comido yuyos y ha vivido todo el proceso. La comparación tiene que ver que no estoy de acuerdo con lo transgénico en ninguno de los sentidos. Y cuando entra en la parte artística también pasa eso. Y eso hay que tener cuidado también. Gente que entra en esto, así como entra rápido sale rápido y no creo que salga en buenas condiciones. Por lo tanto, no hay que generar o tratar de alimentar ese individualismo. Ahora que ando por los festivales, me imaginaba como habrá sido la época de los festivales en los cuales, en los camarines, se cruzaban Eduardo Falú, Ariel Ramírez, Armando Tejada Gómez, el Dúo Salteño o poetas como Pablo Raúl Trullenque. Por algo tantas canciones hicieron, porque se cruzaban todo el tiempo. Trullenque le pasaba una letra a Carlos Carabajal. Era como una comunión. Eso, hoy, en los festivales, como que cada uno hace la suya. Están todos muy metidos en su cuestión y me aburro un poco con eso porque me gusta compartir. Por ahí, con los músicos que yo comparto no andan mucho en los festivales o andan en otros ámbitos. Igualmente, sigo yendo a los festivales y trato de disfrutarlos y es mi trabajo. Tratamos con mi grupo, que es una gran familia, de pasarla bien y hacer una música en la que ponemos por delante el hecho artístico. Y es por eso que sigo volviendo. El domingo 3 de febrero voy a estar en La Salamanca, adonde voy desde que era adolescente. Ya va ser tiempo que me jubilen en La Salamanca.