Raly Barrionuevo: "Carlos Saavedra ha sido como un padre para mí"

31/01/2019 -

Raly Barrionuevo es una persona agradecida con todas aquellas personas que influenciaron su música y que también moldearon su ser. En ese sentido, el autor de "Chacarera del exilio", "Cuarto menguante" y "Zamba de acuarela", entre otros temas, solamente tiene palabras de reconocimiento para personas como Carlos Saavedra, Carlos Carabajal y Fortunato Juárez.

"La gente de Santiago siempre me ha tratado muy bien, desde chiquito, desde que iba a tocar en la parrilla Las Leñas. Siempre recuerdo esos momentos. Siempre recuerdo que en Santiago, sobre todo los viejos (expresión cariñosa para referirse a músicos y compositores) me han tirado muy buena energía, como lo fueron Carlos Saavedra, Carlos Carabajal, Fortunato Juárez. Con todo el mundo, en algún momento, fui a su casa a tomar un mate, a conversar. Aparte, con Carlos Saavedra he andado mucho. Carlos Saavedra ha sido como un padre para mí. Entonces, me vuelven todas esas historias hermosas que he vivido y que me han formado y me han generado un cimiento refuerte", destacó Raly a EL LIBERAL.

¿En qué etapa se encuentra el proceso creativo de lo que será tu próximo disco, la segunda parte de Radio AM?

Te diría que ya lo tenemos casi listo. Desde hace rato que lo vengo grabando a eso. Lo que pasa es que en el medio apareció "La niña de los andamios". Entonces, me concentré mucho en terminar ese disco, en producirlo y en trabajar sobre eso. Entonces, la segunda parte de Radio AM quedó para más adelante, un trabajo que para mí es atemporal. En ese tiempo yo sí necesitaba sacar algo que hable de mi actualidad, y en ese caso fue "La niña de los andamios". La segunda parte de Radio AM es un disco que está casi listo. Es cosa de sentarme unos días más y terminarlo bien. Yo creo que va a quedar para la segunda parte de este año. Estoy muy contento con los excelentes resultados que tengo. Estoy muy feliz de poder concretar sueños y de seguir adelante en esta hermosa carrera, haciendo conocer mi música por el país y en otros lugares del mundo. Soy un agradecido a la vida por todo lo bueno que me sucede. Estoy agradecido con el público que me acompaña en donde voy.