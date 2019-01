De terror: "Te voy a matar a vos y a tu hijo"

Hoy 14:40 -

Un individuo fue detenido luego de amenazar a su ex pareja y al padre de esta última. Fue trasladado a una sede policial y quedó en calidad de aprehendido por orden de la fiscal interviniente, Dra. María Teresa Montes.

“Te voy a matar a vos y a tu hijo, vos me denunciaste, te voy a matar, si voy a ir preso no va a ser sin antes matarte”, le dijo el joven de 27 años a su ex. La mujer tomó a su hijo de 7 y salió por la puerta trasera.

La mujer realizó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 47 y poco después, el acusado fue puesto a disposición de la Justicia.