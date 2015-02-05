CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de febrero de 2019

A LAS 21.45 MINUTO PARA GANAR.

01/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.15 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ATENAS (R)

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 DE A DOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ANIMADORES


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.41 ET, EL EXTRATERRESTRE

09.16 COMER, JUGAR, AMAR

11.03 OLVÍDATE DE PARÍS

13.14 DUELO DE TITANES

15.36 BILLY MADISON

17.22 LA ESTRELLA DE LA FAMILIA

19.37 DUELO DE TITANES

22.00 INVENCIBLE

TCM

06.25 LA NIÑERA

06.47 LA NIÑERA

07.10 LOST

10.09 CASADOS CON HIJOS

11.24 LA NIÑERA

12.34 LOST

14.02 CASADOS CON HIJOS

15.17 PAPÁ ES UN ÍDOLO

16.29 EL INVENCIBLE

17.59 ADICTOS AL AMOR

19.59 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

23.58 DÍA DE ENTRENAMIENTO

TNT

06.12 LOS PITUFOS

07.56 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

09.37 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 20 -

CAPÍTULO 20

13.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.50 ENREDADOS

16.36 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

19.12 VENGANZA LETAL

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 20 -

CAPÍTULO 20

22.02 INTERESTELAR

SPACE

06.00 22 MINUTOS

07.33 AUTOPISTA MORTAL

09.05 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

11.25 EL REY ARTURO

13.36 AGENTE INTERNACIONAL

15.48 EL GUARDIÁN

17.38 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?

19.43 CONSTANTINE

22.00 REC

23.30 REC 2

CINECANAL

10.40 EL CÍRCULO

12.20 ACE VENTURA JR.. DETECTIVE DE

MASCOTAS

14.15 LOS 33

16.30 RÍO

18.20 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS

20.10 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

22.00 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DEL

FARAÓN

23.55 UNA PELÍCULA DE MIEDO 3

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.50 SHARK TANK MÉXICO

15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 UN PAPÁ GENIAL

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 - BELTRÁN)

*HOY, SHOW EN VIVO DE MOCHO

BLUES, Y “GRUPO LA GREDA”.

*SÁBADO 2, CENA SHOW CON

“SOL LATINO”.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*HOY, MAÑANA, Y DOMINGO 3

DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA

SALAMANCA, CON ABEL PINTOS,

LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

*MAÑANA, A LAS 23,

FOLCLORE CON DIEGO

FAVAROLO, ACOMPAÑADO

POR EMILIO LEDESMA

(GUITARRA Y COROS), BRUNO

FERREYRA (BAJO Y COROS)

Y LUCAS RAFAEL (BATERÍA Y

PERCUSIÓN).

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, ALEJANDRO DÍAZ, TATO

DÍAZ E INVITADOS

*MAÑANA, CLODOMIRA CANTO,

DARÍO TÉVEZ ‘EL ARMONICISTA’,

RECITAL DE ‘LOS TOBAS’, Y

ARTISTAS INVITADOS

SUMAMPA

(PREDIO CLUB ATL. SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE

FEBRERO, 46º FESTIVAL DE

LA CANCIÓN POPULAR, CON

NÉSTOR GARNICA, ORELLANA

LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS

CRISTALES DEL CHAMAMÉ,

ENTRE OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE

CON PABLO CARABAJAL, DÚO

TURANQUI, LA USHUTA GASTADA

Y MUCHO MÁS.


CINES

SUNSTAR

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/02- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/02- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 01/02 - 02/02

22:00 (Cast) 00:20 (Cast)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP) HOY Y MAÑANA-

16:40 (Cast) 19:15 (Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

01/03 - 02/02 21:50 (Subt) 00:20

(Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D) CIENCIA FICCIÓN,

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

01/02- 17:10 (Cast) 19:15 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) 01/02 -02/02-

21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/02 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS) 01/02 -02/02- 21:30 (Subt)

00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-

22:30

CASTELLANO 3D 20:10-

EL REGRESO DE MARY

POPPINS ATP/C/RESERVA

CASTELLANO 2D 19:40

CREED II: DEFENDIENDO

EL LEGADO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES

DE BTS LOVE YOURSELF IN SEOUL

(HORARIOS A CONFIRMAR)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

 
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