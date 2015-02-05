CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de febrero de 2019
A LAS 21.45 MINUTO PARA GANAR.
Por El Liberal
01/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.15 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ATENAS (R)
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 DE A DOS
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ANIMADORES
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.41 ET, EL EXTRATERRESTRE
09.16 COMER, JUGAR, AMAR
11.03 OLVÍDATE DE PARÍS
13.14 DUELO DE TITANES
15.36 BILLY MADISON
17.22 LA ESTRELLA DE LA FAMILIA
19.37 DUELO DE TITANES
22.00 INVENCIBLE
TCM
06.25 LA NIÑERA
06.47 LA NIÑERA
07.10 LOST
10.09 CASADOS CON HIJOS
11.24 LA NIÑERA
12.34 LOST
14.02 CASADOS CON HIJOS
15.17 PAPÁ ES UN ÍDOLO
16.29 EL INVENCIBLE
17.59 ADICTOS AL AMOR
19.59 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
23.58 DÍA DE ENTRENAMIENTO
TNT
06.12 LOS PITUFOS
07.56 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA
09.37 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 20 -
CAPÍTULO 20
13.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
14.50 ENREDADOS
16.36 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA
FANTASMA
19.12 VENGANZA LETAL
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 20 -
CAPÍTULO 20
22.02 INTERESTELAR
SPACE
06.00 22 MINUTOS
07.33 AUTOPISTA MORTAL
09.05 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
11.25 EL REY ARTURO
13.36 AGENTE INTERNACIONAL
15.48 EL GUARDIÁN
17.38 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?
19.43 CONSTANTINE
22.00 REC
23.30 REC 2
CINECANAL
10.40 EL CÍRCULO
12.20 ACE VENTURA JR.. DETECTIVE DE
MASCOTAS
14.15 LOS 33
16.30 RÍO
18.20 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS
20.10 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
22.00 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DEL
FARAÓN
23.55 UNA PELÍCULA DE MIEDO 3
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 SHARK TANK COLOMBIA
13.50 SHARK TANK MÉXICO
15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 UN PAPÁ GENIAL
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 - BELTRÁN)
*HOY, SHOW EN VIVO DE MOCHO
BLUES, Y “GRUPO LA GREDA”.
*SÁBADO 2, CENA SHOW CON
“SOL LATINO”.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*HOY, MAÑANA, Y DOMINGO 3
DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA
SALAMANCA, CON ABEL PINTOS,
LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
*MAÑANA, A LAS 23,
FOLCLORE CON DIEGO
FAVAROLO, ACOMPAÑADO
POR EMILIO LEDESMA
(GUITARRA Y COROS), BRUNO
FERREYRA (BAJO Y COROS)
Y LUCAS RAFAEL (BATERÍA Y
PERCUSIÓN).
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*HOY, ALEJANDRO DÍAZ, TATO
DÍAZ E INVITADOS
*MAÑANA, CLODOMIRA CANTO,
DARÍO TÉVEZ ‘EL ARMONICISTA’,
RECITAL DE ‘LOS TOBAS’, Y
ARTISTAS INVITADOS
SUMAMPA
(PREDIO CLUB ATL. SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE
FEBRERO, 46º FESTIVAL DE
LA CANCIÓN POPULAR, CON
NÉSTOR GARNICA, ORELLANA
LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS
CRISTALES DEL CHAMAMÉ,
ENTRE OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE
CON PABLO CARABAJAL, DÚO
TURANQUI, LA USHUTA GASTADA
Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/02- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/02- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN
UNIVERSO (3D)
ANIMACIÓN (ATP) 01/02 - 02/02
22:00 (Cast) 00:20 (Cast)
EL REGRESO DE MARY
POPPINS (2D)
FAMILIAR (ATP) HOY Y MAÑANA-
16:40 (Cast) 19:15 (Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
01/03 - 02/02 21:50 (Subt) 00:20
(Subt)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D) CIENCIA FICCIÓN,
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
01/02- 17:10 (Cast) 19:15 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) 01/02 -02/02-
21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/02 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS) 01/02 -02/02- 21:30 (Subt)
00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGON ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-
22:30
CASTELLANO 3D 20:10-
EL REGRESO DE MARY
POPPINS ATP/C/RESERVA
CASTELLANO 2D 19:40
CREED II: DEFENDIENDO
EL LEGADO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO
JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES
DE BTS LOVE YOURSELF IN SEOUL
(HORARIOS A CONFIRMAR)
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00