FÚNEBRES | 1 de febrero de 2019

01/02/2019 -

Fallecimientos

- María Mercedez Romero

- Jesús Elver Gatica (La Banda)

- Elena Mabel Gallardo (Clodomira)

- Justo Orlando Cuello (La Banda)

Sepelios Participaciones

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. "Concédele Señor el descanso eterno y permítele contemplar la luz de tu rostro. Hasta siempre Euge querida, te despedimos apenados. No se borrarán de nuestra memoria aquellos encuentros de amigos, donde la bondad de tu ser que llegaba a los que te rodeaban". Lulú y Bicho Moreno, hijos Susana y flia. Claudia y flia. Walter (h) y flia. participan con inmenso dolor su partida ya compañan a Mafi, Augusto, Benjamín y tía Marta.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. "Te despido amiga con inmenso amor, el mismo que nos unió durante tantos años. Descansa ya en los brazos de nuestro Señor, querida Euge". Tu amiga Claudia Moreno y flia. acompañan a su mamá Mafi, sus hijos Augusto y Benjamín y su tía Marta.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Raúl A. Urrere, Ing. Aníbal E. Pellegrini y Estela V. Urrere, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá Mafi, a sus hijos y a su tía Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Sus vecinos y amigos de siempre: Nelly Maneli y José, despiden a la querida Eugenia, ese ser de luz, porque lo que tocaba lo iluminaba. Acompañamos a su mamá Mafi, su tía Marta y sus hijos Augusto y Benjamín, rogando su resignación.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ ARNALDO RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Marta, Emilio Fonzo y familia participan con mucho dolor la pérdida de su amigo Tito, y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CUELLO, MARCIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. Sus sobrinos Cecilia, Silvina, Gabriela y Presbítero Gastón Cuello. Dios te llamó a su presencia y dejarás de sufrir para gozar de la vida eterna y abre las puertas del cielo para que su alma descanse en paz y María la abrace fuerte, brindando el don del consuelo a su familia. Que en paz descanse.

CUELLO, MARCIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Que brille para ella la luz que no tine fin". Con cariño siempre te recordaremos. Familia Skupin.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Herrero Daniel, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este duro trance. Ruega oraciones en su memoria.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Elvira de Barrera, Munita Barrera y Guillermo Olivera (h) participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Elsa Lucrecia Martín y Adela Teresita Mansilla lamentan el dolor de su amiga Chuchú y acompañan a su familia.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. El decano, secretarios y personal no docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, acompañan en el dolor a su compañera Chuchú Maldonado por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Teresa Casas, sus hijos Miguel, Teresa, Jorge Rafael participan con dolor su fallecimiento, rogamos una oración en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Mary de Abud, sus hijos Alfredo, Claudia Marcela y sus respectivas familias acompañan en estos momentos de dolor.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a sus hijas Alicia y Marité con cariño y a Remo con especial afecto.

ROMERO, MARÍA MERCEDEZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. Sus hijos Sandra, Marcela, Silvia, Cristian, Javier h. políticos Rubén, Jose, Julio, Silvia, Adriana, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Flores. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (GRINGUCHA) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/1/19|. Mamita, ya gozas de la paz y la luz que no tiene fin, de la vida eterna junto al Padre Celestial. Siempre estarás en nuestros corazones. Te recordaremos con esa sonrisa hermosa y luminosa dibujada en tu rostro, repartiendo dulzura por doquier. Me siento la hija más afortunada del mundo porque Diosito me regaló la mejor madre que pueda existir sobre la Tierra. Te amo mi vida. Tu hija María Cecilia Navarro y familia invitan a la misa que se realizará en la Catedral basílica hoy a las 20.30 hs., al cumplirse 9 días de su partida.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Agradecemos a todos los que nos acompañan en este momento triste, familiares, amigos, vecinos. Sus hijos Mario y Graciela invitan a la misa que se realizará el 1/2/19 en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs., al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CARRIZO, MALENA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/15|. Al cumplir 4 años de su partida al Reino Celestial, su hijo José Gregorio, hija política Marisa; nietos, José Daniel, Mariana, Malena, Sebastián y demás familiares invitan a la misa en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 para rogar por su eterno descanso.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. "Seguro estás cantando los salmos y canciones que elevabas a Dios y a María Santísima". Su esposa Claudia, hijos Antonella y Guillermo; nieto Fausto e hijo político Leonardo, familiares y amigos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Querido hermano, ayúdanos a soportar este dolor y rogamos al Señor te permita gozar en su Reino. Sus hermanos Estella Maris, Omar, Héctor, Norma, Gabi y Roberto; hermanos políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará en la Catedral Basílica el primero de febrero a las 20.30 hs. pidiendo por su eterno descanso.

VILLARREAL DE GONZÁLEZ ROLDÁN, SILVERIA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/09|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al conmemorarse 10 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CUELLO, JUSTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. Su esposa Mirta Chaparro, sus hijos Daniel, Adrian, Claudia y Fabiana hijos políticos Marito nietos. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GATICA, JESÚS ELVER (q.e.p.d) Falleció el 31/1/19|. Su esposa Norma Scagliotti, hijos Oscar, Sergio, h. pol. Sandra; nietos Javier, Tomas, Benjamín, Julián, bisnietos Augusto part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol a las 9 hs., casa de duelo Belgr. 532 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GATICA, JESÚS ELVER (q.e.p.d) Falleció el 31/1/19|. Te fuiste amigo, dejaste un legado muy grande, un ser sabio, trabajador intachable, descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin. Familia Ramos y tus amigos del taller de los asados. Nunca te olvidaremos amigo.

PÉREZ DE SALTO, BLANCA NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. ''Que el señor ilumine por siempre su descanso''. Horacio Cordero y flia. participan con profundo dolor su partida al reino celestial y acompañan a su familia en su pesar.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su tío Jaime Simón junto a sus primos Normita y Jaimito Simón y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, su hija y sus hermanos. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Cecilia Lopez Pasquali, junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico Balmaceda, acompañan a la querida flia. Vinocour, en especial a Bianca y su hijita Catalina, ante dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Justina Alvarez lamenta profundamente la partida de quien fuera su guía, maestra y consejera en toda su carrera como enfermera. Sra. Pola la llevaré siempre en mi corazón que el Señor la tenga a su lado y descanse en paz.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GALLARDO, ELENA MABEL (q.e.p.d) Falleció el 31/1/19|. Sus hijos Adrián, Noemí, María Mónica, Yanina, Ramón, Ermindo, Gladys, René, Luis, Hugo, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. hoy a las 17 en el cement. La Esperanza, casa de duelo Av. A. Herrera y Mailín sv. Clodomira. Caruso Cia. Arg. de Seg. EMPRESA SANTIAGO.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus sobrinos Mario Ibieta y Norma Ávila; sus hijos Mariela, Iván, Vanesa, Natalia Ibieta y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su tía Ñata. Ruegan oraciones en su memoria.

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/1/19|. Sus hermanos y familias; tíos, primos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles, Dpto. Robles.

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 62 de Colonia Pinto participan el fallecimiento de Lida Khairallah, hermana del comisionado Municipal de Villa Robles.

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. Negro Llavar, Vilma Juárez y Agostina Llavar participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Willi Khairallah

Invitación a Misa

ROBLEDO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su madre Patricia, su abu Lilia (mami), tíos, primos ahijados invitan a la misa a oficiará hoy a las 20,30 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse dos años de su fallecimiento. Las Termas.