Fotos Macri dispuso un aumento de la tarifa eléctrica para todo el país

01/02/2019 -

El gobierno nacional del presidente Mauricio Macri dispuso un nuevo incremento de las tarifas de energía eléctrica de hasta el 32% que rige a partir de hoy en todo el país. El aumento es para remunerar al sector mayorista de las empresas generadoras de electricidad, no así al sector minorista representado por las distribuidoras de cada provincia. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) publica hoy los nuevos valores de la energía eléctrica, que empezarán a regir inmediatamente, de acuerdo con lo que informó el Gobierno el 27 de diciembre pasado, un día antes de la renuncia de Javier Iguacel a la Secretaría de Energía y su reemplazo por Gustavo Lopetegui. La estimación de la Secretaría de Energía es que a partir de hoy, la tarifa eléctrica saltará un 30% para los usuarios residenciales R1 (que consumen por mes hasta 150 kWh) y un 32% para la categoría R2 (151-325 kWh). La confirmación de los valores está sujeto a la publicación del Enre, organismo que conduce desde el año pasado Andrés Chambouleyrón (ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria en el ex Ministerio de Energía con Juan José Aranguren), de acuerdo con los precios mayoristas de la electricidad publicados en la Resolución 366/2018 de Energía. En esa resolución, Iguacel estableció antes de su renuncia un aumento de la energía mayorista de un 26% para febrero. Las restantes subas, divididas entre mayo y agosto, completarán un incremento total mayorista de 38,9%. Como se recordará, además de esta suba, Macri eliminó los subsidios que se aplicaban a la tarifa social, que en el caso de Santiago del Estero afecta a unos 110.000 usuarios.