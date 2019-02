Fotos En tres años se expulsaron 1.433 extranjeros con causas penales vigentes

Un total de 1.433 ciudadanos extranjeros con causas penales vigentes fueron expulsados del país en los últimos tres años en el marco de la política migratoria del Gobierno, que planea solicitar que quienes quieran radicarse en la Argentina presenten un certificado de antecedentes de la última década emitido por su país de origen. El director nacional de Migraciones, Horacio García, explicó a Télam que el aumento de las deportaciones ‘se logró a partir del dictado de decreto número 70 de enero de 2017, que permitió agilizar administrativa y judicialmente los trámites de expulsión, que antes eran muy engorrosos’. En tanto, como consecuencia de la gran cantidad de extranjeros que son detenidos delinquiendo, García explicó que se están manteniendo reuniones con los consulados de Colombia y Perú, entre otros, para que se pueda conocer si los ciudadanos de esos países que pidan la radicación en la Argentina tienen antecedentes. ‘Vamos a pedir que nos digan cuál es la base informática que podemos consultar porque si no, vamos a solicitar que traigan una certificación de 10 años so pena de no radicar a nadie’, sostuvo el director nacional de Migraciones. García explicó que, por ejemplo, el motochorro Jair Jurado Mora (25), detenido y liberado 48 horas después luego de robarle un celular a una joven en Caballito, ‘tenía tres condenas en Colombia, pero llegó acá con un certificado de que no tenía antecedentes’.