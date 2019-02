Fotos Abel Pintos: "No hay que bajar los brazos contra los femicidios"

Notas Relacionadas

Abel Pintos aseguró que volverá a La Banda para un show especial

01/02/2019 -

En medio de una intensa lluvia, a la 1.10 de hoy, Abel Pintos subió al escenario mayor del Festival Nacional de La Salamanca cuando en el campo de juego, miles de personas aguantaban estoicamente la tormenta eléctrica. Interpretó "Motivos" y "Rayo de luz" ante la algarabía de los fanáticos y luego anunció que no se podía continuar por los riesgos de seguridad. "Comprometido con la gente, Abel quiso al menos cantar un par de temas por respeto a toda la gente que aguantó hasta ahora", dijeron desde su equipo de producción. Momentos antes, tuvo un encuentro con EL LIBERAL durante el cual realizó un fuerte pronunciamiento en contra de los femicidios. "No hay que bajar los brazos, sobre todo no hay que bajar los brazos en la búsqueda de justicia’, exhortó. Abel Pintos remarcó al continuar hablando sobre la violencia de género que "hay que lograr una conciencia social para que este problema no suceda más, para que en los muchísimos niveles de la sociedad no llegue al extremo de los femicidios". Añadió: "A la violencia en el hogar, en el trabajo, en los distintos niveles hay que eliminarla de una vez por todas. Debemos encontrarnos y entendernos en la igualdad de una vez por todas". Y profundizó su análisis al enfatizar: ‘Agarramos cosas culturales muy pesadas, de muchos años y nos va a costar bastante poder erradicarla, pero no hay que bajar los brazos ni tampoco cesar en la búsqueda de justicia". Al cierre de la presente edición no se había informado oficialmente sobre qué pasará con su actuación. Se especulaba acerca de una fecha de reprogramación, pero sin confirmación.