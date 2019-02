Mañana se levanta el telón para los Clásicos Barriales del Sur

01/02/2019 -

La Liga Clásicos Barriales del Sur comenzará mañana con este programa de partidos:

En Mosconi: Mosconi FC vs. Rivadavia (20) y Mónaco FC vs. Taller Negro Juárez (30). En Villa María: Bº Libertad vs. Peruchillo (20), Villa María Jrs. vs. Vagos mosconi (20) y Villa María FC vs. Kiosco Benja (30). En Viamonte: Bº San Martín vs. Jhon Kennedy (20), Vinalar FC vs. Pibes de la Balcarce (20) y La Barra de Pilli vs. Fénix Jrs. (20). En Vinalar: La Ancha vs. Mala Fama (20) y Juv. La Ancha vs. Hermanos FC (20).

En Los Sucios: La Mormonera vs. Amigos de Zeta (20) y La Gruta vs. Los Secos (20). En Pitufos: Pibes de la 67 vs. Ciclón Jrs. (20), Mailín Jrs. vs. Los Gedes (20) y Golo Sur vs. Pibes Astilleros (30). En Virgen del Valle: Trofeos JJ vs. Kiosco Balconci (20) y Gauchito Contreras vs. Los Kokas (20). En Alte. Brown: Alte. Brown 1 vs. Taller Liviano (20) y Alte. Brown 2 vs. La 507 (20).

En Tradición: Mariano Moreno vs. Los Piratas (20) y Tradición vs. La Monteauri (20). En Fondo Vinalar: Fondo Jrs. vs. Los Amigos de Chetes (20) y Gente del Polaco vs. Amigos de Gallo (20). En Telefónicos: La Barra de Gento vs. Los Amigos de Monte (20), Eli FC vs. La Francisco de Victoria (20) y Damaso Palacio vs. La Barra de Gento (30). En Campeones del 28: La Gobernador vs. Pibes Cáceres (20) y Absalón Ibarra vs. El Rejunte (30).