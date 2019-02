Concluye la fase regular del Torneo de Verano

01/02/2019 -

Mañana se jugará la última fecha de la fase regular del Torneo de Verano de la Liga del Sur. El programa es:

En EL LIBERAL: Villa Reconquista vs. La Gaucho (33) y San Martín vs. La 59 (40). En Boca de Los Flores: Súper Kids vs. Las Heras (33) y Sportivo Araujo vs. San Carlos (40). En Sur (Vta. Barr.): 18, Ceferino Namuncurá vs. Las Heras (40). En Las Monjitas: Zanjón vs. Bº Cáceres (33) y Coy Unidos vs. Villa Reconquista (40). En Halcones 1: Playa Lorenzo FC vs. La Verdulería (33) y La Brown Malagueña vs. Centinelas Unidos (40). En Gimnasia Maquito: San Martín vs. París FC (33) y Villa Yocca vs. Arquitectos (40). En Ciclón de Los Flores: Bobinados Iver Pereyra vs. Pritty FC (33) y Los Santos vs. Agrup. Martín Fierro (40). En Sara Mañu FC (San Pedro): Los Santos vs. UTA (33) y París FC vs. Cioccolani (40). En París: La París vs. Calle 14 FC (33) y La Boutique Deportiva vs. Necochea FC (40).

En San Martín (Vta. Barr.): Villa Las Delicias vs. Fútbol y Amistad (33) y Ac. Pel. Luis vs. Gomería Sara y Mañu (40). En Espíritu Santo: Los Mojones vs. Los Pasajeros (33) y Club 504 vs. Villa Antonia (40). En Villa Yocca: Villa Yocca vs. Los Monkikis (33) y Rep. El Globito vs. Imprenta Malena (40). En 8 Hermanos: Gomería Sara y Mañu vs. Rep. El Globito (33) y Sportivo París vs. La Gaucho (40). En Zanjón: F. Ovejero FC vs Estudiantes de Ulluas (33) y La Joya Gramajo vs. La Feria (40). En Pichones 2: Ind. LAR vs. La Brown (33) y El Porvenir vs. Exp. Lo Bruno (40). En Santa María: Rotisería Thiago y Zoe vs. La Pampa (33) y Loreto FC vs. A. Alianza (40). En San Pedro: Los Cirujas FC vs. Club 504 (33) y Profesores vs. RG Neumáticos (40). En Vélez Maquito: Ac. Pel. Luis vs. San Carlos (33) y Taller El Porteño vs. Parque Sur (40). En Peñarol de Los Flores: La Castelli vs. La Pachanga (33) y Gomería Santa Rita vs. Pritty FC (40).