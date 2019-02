El "Ferro", que juega ante Chicago, y Mitre, que va contra Deportivo Roca, podrían cruzarse en los cuartos de final

Fotos CHANCE. El año pasado hubo clásico local, ¿habrá por Copa Argentina?

01/02/2019 -

Central Córdoba y Mitre, los representantes santiagueños en la Copa Argentina 2019, ya conocen sus rivales de 32 avos de final y, en caso de superar ambos dos instancias cada uno, se verán las caras en los cuartos de final de la competencia.

El "Ferro" enfrentará en esta instancia a Nueva Chicago, también de la B Nacional, mientras que el "Aurinegro" se cruzará con Deportivo Roca de Río Negro, elenco que milita en el Federal A. Así lo determinó el sorteo que se desarrolló ayer al mediodía en el estadio de futsal del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, que estableció los 32 partidos de la fase final de la Copa Argentina.

El bolillero había determinado que All Boys sea el rival de Chicago pero, por razones de seguridad, se cambió de cruce y Central quedó en la llave del "Torito" de Mataderos, que es justamente el último equipo con el que perdió el "Ferro" el año pasado, 2 a 1 por la séptima fecha y en condición de local.

Si el "Ferro" supera a Chicago, en dieciséis avos se medirá con el vencedor del cruce entre Sarmiento de Junín, líder de la B Nacional, y All Boys (B Metropolitana). Y si llega a octavos, su rival saldría del ganador de Newell’s o Villa Mitre de Bahía Blanca ante San Martín de San Juan o Villa Dálmine. En cuartos, podría haber clásico santiagueño con Mitre, que en 32 avos deberá superar a Deportivo Roca para cruzarse en la fase siguiente con el ganador de la llave que integran Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Chaco. De llegar a octavos, el Auri enfrentaría al ganador del cruce entre San Lorenzo o Estudiantes de San Luis vs. Unión de Santa Fe vs. Barracas Central.

Boca y River

Boca Juniors y River Plate debutarán en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba, y Argentino de Merlo, respectivamente.

En tanto, el defensor del título, Rosario Central, enfrentará a Sol de Mayo de Río Negro.

Independiente jugará ante Atlas, Racing Club frente a Boca Unidos de Corrientes y San Lorenzo chocará con Estudiantes de San Luis.

En el cuadro final quedó estipulado que el Superclásico entre Boca y River podría concretarse en un posible cruce de cuartos de final.

El último campeón, Rosario Central, solo podrá reencontrarse con Newell’s (al que eliminó en los cuartos de la edición pasada) recién en la final.

Lo mismo sucederá con los clásicos protagonizados por Racing e Independiente, San Lorenzo y Huracán, Lanús-

Banfield y Unión- Colón.

Los cordobeses Talleres y Belgrano podrían enfrentarse en una hipotética semifinal, al igual que el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, último subcampeón.