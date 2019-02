"Quedarme no depende de mí", avisó Fernández

Fotos OFICIAL. Estudiantes de La Plata, con sus refuerzos, presentó ayer al plantel profesional con el que encarará la segunda parte de la Superliga.

01/02/2019 -

Estudiantes de La Plata hizo la presentación oficial del plantel para este semestre en el ya tradicional "media day" que organiza el club y en el plano futbolístico se perfilan dos cambios para jugar el lunes en San Juan: el regreso del juvenil Matías Pellegrini y el debut del chileno Gonzalo Jara.

Pellegrini ingresará por Pablo Lugüercio y el chileno por Nicolás Bazzana. El resto del equipo sería el mismo que jugó ante Vélez el pasado lunes.

Sobre la actuación del equipo, Gastón Fernández dijo que "el partido con San Martín deberemos afrontarlo de una manera diferente".

Sobre su futuro, ya que el 30 de junio vence su contrato, destacó: "Quedarme no depende sólo de mí, es algo que deben definir el club y el entrenador. Yo estoy a gusto, es mi casa y debo preocuparme hoy por rendir mejor en cada partido".

Por su parte, Facundo Sánchez se refirió a la posibilidad de haber pasado a Boca y remarcó que "la intención de ellos era un préstamo. Gustavo Alfaro me conocía muy bien, uno queda en el medio y después las negociaciones son entre los clubes. No hubo acuerdo".

También habló Rodrigo Braña y puntualizó que "ahora sí, creo que fue la última pretemporada. Me siento bien, disfruto cada día y no pienso más allá, pero obvio que uno está grande. El otro día Matías Pellegrini me mandó un mensaje y me dijo ‘pasáselo a tu hijo así jugamos a la play’. Ahí te das cuenta de la edad".

Mientras tanto, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, dio el puntapié inicial al evento y resaltó que "es un año importante para nosotros por la construcción del nuevo estadio, a eso apuntamos y a seguir siendo competitivos".

Respecto del mercado de pases, ayer cumplió su primer día de trabajo en el "Pincha" el juvenil delantero Mateo Retegui, que llegó de Boca a préstamo por 18 meses sin cargo y con opción de compra por el 50 por ciento de la ficha.