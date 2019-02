El dólar cerró enero en baja pese a compras por U$S560 M. del BCRA

Fotos BCRA El Central vino interviniendo con compras de U$S20 a U$S50 millones

01/02/2019 -

En la última rueda del mes el dólar se desplomó 30 centavos a $ 38,28 y cortó una racha de tres alzas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña, con una caída de 31 centavos en el día y un retroceso mensual de 57 centavos.

En tanto, el dólar Banco Nación se vendió sobre el final a $ 38,20.

El Central volvió a licitar temprano, y a diferencia de los u$s 20 millones adquiridos el jueves, subastó y compró u$s 50 millones a un precio promedio de $ 37,0896. Sin embargo lo que hizo que el precio recortara pérdidas fue la baja de la tasa de la Leliq. Con esos valores, quedó por debajo de la zona de no intervención establecida por el Banco Central entre $ 37,86 y $ 48,99. El descenso mensual en el segmento mayorista se dio a pesar de que el Banco Central intervino con compras por u$s 560 millones, con el objetivo de evitar un atraso cambiario, algo que no pudo concretar. Asimismo, la autoridad monetaria colocó Leliq por $ 145.000 millones a una tasa promedio en significativa baja del 53,687% anual a siete días (el miércoles había cerrado a 54,889%).