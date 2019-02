Lladón: "Con la quita de subsidios la rentabilidad no existe"

Fotos POSICIÓN. El empresario Lladón, que explota la líneas 118 y 25, espera que se clarifiquen varios temas referidos al transporte público de la provincia.

01/02/2019 -

Tras la notificación de la empresa Ersa de dejar de prestar el servicio de transporte público durante este mes, el Municipio capitalino busca que empresarios locales puedan tomar la explotación de estas líneas que quedan vacantes.

Consultado sobre este tema al empresario Juan Miguel Lladón, de Autotransporte Decano SRL (prestadora de la Línea 118), dijo que "tal situación es difícil de analizar en este momento, ya que faltan clarificar muchas cuestiones importantes en torno al transporte", resaltó a EL LIBERAL.

"Venimos de un año muy complicado y vamos camino a un año peor con el actual Gobierno nacional", amplió el empresario, atento a la quita de subsidios que afectó a este sector empresarial.

"Suben los combustibles, los repuestos y todos los problemas se nos juntan. Estamos debiendo fortunas que no sabemos cómo vamos a pagarlas. Yo me hice cargo de la línea 25 asumiendo un esfuerzo humanitario, pero esto es una cuestión de empresa. La rentabilidad, con la quita de subsidios, no existe. Quisiera preguntarle al Gobierno de Macri qué entienden por federalismo"

Lladón agregó sobre la situación actual del servicio: "estamos sin poder pagar los impuestos nacionales, y pagando el día a día del combustible, y este mes es atípico en cuanto a servicio. Por lo tanto, creemos que a fines de febrero empezaremos a manejar un corte del boleto medianamente razonable".