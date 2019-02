Por la caída del consumo, peligra la continuidad de una empresa de conservas alimenticias

Fotos TURNOS Los delegados gremiales sostuvieron que no se está trabajando, cuando en otros años se estaba en dos turnos y hasta turno noche.

La caída del consumo y la recesión económica siguen afectando la situación de las empresas industriales en el país.

Ahora, la complicada situación de la alimenticia La Colina, que se dedica a la producción de conservas, genera preocupación en Mendoza.

El Sindicato de la Alimentación (STIA), denunció que la empresa se encuentra al borde de la quiebra, lo que pone en riesgo empleo de 800 trabajadores en la ciudad de San Rafael.

El miércoles los trabajadores de la planta se autoconvocaron "debido a la inestabilidad de trabajo" que, señalan, hay actualmente en la firma. Aseguraron que si no hay una solución, se pedirá la quiebra de la empresa con continuidad de trabajo, algo similar a lo que ocurre con Alco-Canale, señala Infogremiales.

El delegado Rubén Castro explicó que ‘hay gente que se autoconvocó porque hay un malestar muy grande. Aunque parezca mentira, un 30 de enero no se está trabajando, cuando en otros años se estaba en dos turnos y hasta turno noche’.

‘El dueño no da la cara, no compró la hojalata que hacía falta, hacen falta 13 millones para comprar hojalata para más durazno, cosa que no apareció’, dijo el gremialista en diálogo con FM Vos.

Castro aseguró que ‘la autoridad del sindicato ha pedido reunión con los síndicos, la jueza que lleva la convocatoria y el dueño para ver qué va a hacer con la fábrica".