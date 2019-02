Revés judicial para el joven acusado de haber secuestrado a un menor

Fotos PRESO. Llanos continuará tras las rejas al menos hasta el 11 de febrero, cuando se realice una nueva audiencia.

01/02/2019 -

La Justicia resolvió prorrogar la detención de un joven acusado de haber "secuestrado" y haber atado de pies y manos a un niño de 12 años, el cual asegura haber estado al menos cuatro horas cautivo en una zona montuosa en cercanías de su domicilio.

El pasado 11 de enero se encendieron las alarmas alrededor de las 17, cuando los padres de un menor de 12 años de Quimilí alertaron a la Policía de que el pequeño estaba desaparecido.

Rápidamente se montó un amplio despliegue para buscarlo, del que participaron varias áreas de la Policía, vecinos y amigos de la familia.

La búsqueda obtuvo sus resultados cerca de las 20, cuando el niño fue ubicado en un terreno con malezas en frente de su casa. Estaba en estado de shock, todo embarrado, con sus pies y manos atados con pedazos de lienzo ecológico.

En cuestión de horas fue detenido un sospechoso, un joven de apellido Llanos, que fue sindicado como uno de los autores del hecho, aparentemente porque el menor relató que escuchó cómo llamaban por el apodo a su "captor".

Desde aquella jornada, Llanos, empleado del servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Quimilí, quedó tras las rejas.

Ayer se desarrolló una audiencia en la que la Fiscalía, representada por la Dra. Cecilia Larred y la Dra. Isabel Asís, miembro de su equipo, relató la hipótesis que tienen del caso.

El menor se encontraba en la vereda de su casa y allí fue sorprendido por dos desconocidos -uno de ellos sería Llanos- y lo trasladaron hasta la zona montuosa tapándole los ojos.

En un primer momento lo habrían llevado hasta una zona alejada, donde lo maniataron y le ataron los pies. Allí el menor habría escuchado -según habría deslizado en Cámara Gesell- que alguien llamó a uno de sus secuestradores y preguntó si ya lo tenían.

Los autores se habrían ido dejando unas horas al niño solo, para regresar luego y acercarlo más a la calle, donde finalmente fue encontrado por su hermano de 17 años.

La Fiscalía fundamentó su pedido en que aún restan incorporar evidencias para determinar dónde estuvo el acusado durante esas horas, revisar las filmaciones de las cámaras de seguridad y tratar de contrastar cada paso que dio Llanos esa tarde.

Por su parte, la abogada defensora del joven, Dra. Nuria Kippes, solicitó la excarcelación de su cliente, entendiendo que no existían riesgos procesales, que no puede interferir ni entorpecer las medidas pendientes. La letrada también consideraba que no había elementos suficientes para inculparlo del delito que se le endilga.

Finalmente la jueza de Control y Garantías, Dra. Sara Harón, resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía, señalando que la investigación se encuentra en un estadio incipiente, que restan incorporar importantes evidencias y tomar numerosos testimonios, por lo que el acusado permanecerá tras las rejas por otros 15 días.