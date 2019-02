Luciano Pereyra hace lo que le gusta

01/02/2019 -

Su pasión por la música no cumple los 20 años que Luciano Pereyra tiene sobre el escenario, sino que arrancó mucho antes, cuando apenas tenía 3 años, edad en la que tuvo contacto con su primera guitarra. Y sigue intacta.

Mañana, este cantautor nacido en Luján, regresará al escenario del Festival Nacional de La Salamanca para celebrar con el público no solo estas dos décadas sino la vida dedicada a hacer canciones.

Y como lo viene repitiendo con muchísimo éxito en distintos escenarios de la Argentina, adonde el público no hace más que ovacionarlo, Pereyra seguramente le prestará su garganta y su voz a "Sin testigos", "Enséñame a vivir sin ti", "Chaupi corazón", "No te puedo olvidar", "Eres mi vida", "El vestido rojo", "Dos mundos", "Y así, así", "Que suerte tiene él", "Porque aún te amo" y "Como tú", que son los temas que todos quieren escuchar, y a los que él accede a sacarlos a escena.

"No sé cómo explicar lo que pasa, el hecho de recibir tanto amor a lo largo de tanto tiempo es una bendición, como digo, me gusta cantar, pero el hecho de poder compartirlo con tanta gente en diferentes escenarios, pueblos, países es algo fantástico, me da mucha felicidad poder hacer lo que hago y compartirlo aún mas", señaló Luciano Pereyra, en conferencia de prensa, durante su última presentación masiva en Cosquín.

En esa ocasión, agregó: "Me gusta cantar hacer música y yo lo hago porque me emociona a mí, y si encima puedo compartir con tanta gente esta emoción, mejor. Dios y la vida han sido generosos conmigo por todo lo que me toca vivir. Y la música tiene esa magia: los 3 ó 4 minutos que dura una canción puede resumir historias de amor y desamor. A veces, no sé si realmente soy consciente de lo que me pasa, pero cuando me voy a dormir emocionado porque canté y porque hice lo que me gusta me siento satisfecho. Disfruto mucho de trabajar, de salir de gira".

Y agregó: "Soy consciente de que uno puede llegar a un concierto donde hay mucha gente o poca, pero para mí el éxito no es eso, el éxito es poder comer un rico asado junto a mis padres al terminar la gira, que tengo a mis perros, que tengo salud, ese es un gran éxito... el resto son las circunstancias de poder estar arriba, abajo, al medio, pero siempre para adelante", sentenció el artista.

En la noche del sábado 2, Luciano Pereyra compartirá escenario en el Festival de La Salamanca con Marcelo Toledo, Los Carabajal, Roxana Carabajal, Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, Los Sin Nombre, La Pesada Santiagueña, Los Capis y Jovita Subire.