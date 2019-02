La Liga juega su segunda fecha en el Recreativo

01/02/2019 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal "Florencia Genesir" de Frías se disputará esta noche el segundo capítulo del campeonato denominado "100 años de Gloria del Club Talleres" de la "Ciudad de la Amistad".

Este evento cuenta con la organización de la Liga de las Instituciones de esta región.

El programa dará inicio a las 20 con el siguiente orden de partidos: Policia vs. Polideportivo; Técnica vs. Aoma; Comercio vs. Loma Negra; Tránsito vs. Bancarios; Social vs. Obras Públicas y Panaderos vs. La Bio que cerrarán la serie de encuentros.

De esta forma el esférico vuelve a rodar una vez más en esta competencia que es una de las más convocantes que tiene el sudoeste provincial.