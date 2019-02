Encuentran tres "criaturas" que advertirían sobre un inminente desastre natural

Hoy 15:42 -

Los japoneses temen la llegada de un desastre natural inminente tras el descubrimiento en la bahía de Toyama de tres peces remo, los cuales viven en aguas profundas y cuya presencia en la costa es presagio de terremotos y tsunami.

Se informa que dos peces aparecieron en la misma orillas, mientras que otro animal de unos cuatro metros de longitud se enredó en una red de pesca en el puerto de Imizu.

La especie, caracterizada por largos cuerpos plateados y aletas rojas, rara vez es vista en la superficie, aunque la leyenda dice que los peces remo, conocidos en japonés como "mensajeros del palacio del Dios del mar", suben a la superficie y quedan varadas antes de un terremoto.

No es la primera vez que estos especies aparecen en las costas niponas. Antes del gran terremoto que sacudió el noreste de Japón en 2011 se encontraron alrededor de 20 peces remo varados en las playas de la zona.

Mientras que unos científicos advierten que no existe un vínculo definitivo entre los avistamientos de peces y sismos, otros admiten que es posible que estas especies puedan sentir desastres naturales.

Por ejemplo, el sismólogo japonés Kiyoshi Wadatsumi resalta que los peces de aguas profundas son criaturas "muy sensibles a movimientos irregulares" del fondo marino. Es probablemente por esa razón que, en la creencia popular, la aparición de este tipo de ejemplares en las orillas de la playa se asocie con la inminencia de una catástrofe natural.

No solo los japoneses consideran el avistamiento de peces de aguas profundas presagios de desastres naturales. En mayo pasado una enorme criatura sin vida de unos seis metros de largo aparentemente cubierta de pelo apareció en una playa de Filipinas, incitando a algunos lugareños a rezar por temor a la llegada del Apocalipsis.

